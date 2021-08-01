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Giriş Tarihi: 1.8.2021 09:02 Son Güncelleme: 1.8.2021 09:45

Son dakika: Trabzonspor'dan Artem Dovbyk için Ukrayna seferi

YUNUS EMRE SEL
Son dakika: Trabzonspor'dan Artem Dovbyk için Ukrayna seferi

Son dakika haberi... Trabzonspor, Artem Dovbyk transferini bitirmek için Dnipro-1 kulübüyle masaya oturacak. Bordo-Mavililer, 6.5 milyon dolarda indirim istenecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Hem futbolcu izleme komitesi hem de teknik heyet "Geleceğe yatırım olur" diyerek Artem Dovbyk'in adını verince Trabzonspor yönetimi de harekete geçmişti.

24 yaşındaki forvetin bonservisini 2023 sonuna kadar elinde bulunduran Dnipro 1'e bir mektup yazılarak fiyat istenmişti. Bordo-Mavili yönetim resmi teklifini sunmak ve yüz yüze pazarlık için Ukrayna'ya gitme kararı aldı.

Bu arada Dnipro-1 kulübünün yapılan ilk görüşmede talep ettiği rakam da büyük oranda netleşti. Ukrayna ekibinin 6 milyon 500 bin dolar bonservis talep ettiği ortaya çıktı.

MOLDE MAÇINA EN UCUZ BİLET 150 TL
Trabzonspor, Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 5 Ağustos'ta Molde ile oynayacağı ilk maçın biletlerini satışa çıkardı. En ucuz bilet 150 TL ile kale arkaları olurken, VIP Platinum biletlerinin fiyatları 1000 TL olarak belirlendi. Karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers düdük çalacak.

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Son dakika: Trabzonspor'dan Artem Dovbyk için Ukrayna seferi
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