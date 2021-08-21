Son dakika: Gedson Fernandes’i tamamen gözden çıkardılar! Galatasaray ve Beşiktaş’a müjde, üst üste iki kez…

Son dakika… Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun Ocak ayında Fatih Terim ve Rui Costa'nın ilişkileri sayesinde transferin son günlerinde Galatasaray'a kiralanan Gedson Fernandes, kimsenin beklemediği bir anda sarı-kırmızılı takıma imzayı atmıştı.
Teknik Direktör Fatih Terim, Gedson Fernandes'in takıma katılmasından itibaren ilk 11'de şans vermiş ancak Portekizli genç oyuncu ilk maçlarda oldukça eleştirilmişti.
22 yaşındaki oyuncuyu kesmeden süre vermeye devam eden Terim, haftalar sonra beklediğini aldı ve Gedson Fernandes 11'in vazgeçilmeyen ismi haline geldi.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 1 puanla kaçırdığı şampiyonlukta son haftalara damgasını vuran isim olan Gedson Fernandes, sezon sonu itibarıyla Benfica'ya geri döndü.
Benfica'nın teknik patronu Jorge Jesus, genç oyuncuyu yeni sezonda kullanmayı düşündüğünü belirterek satılmamasını talep etmişti.
Ancak Benfica'nın hem Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde hem de Portekiz Ligi'nde oynadığı maçlarda kimi zaman kadroya alınmayan, kimi zaman ise kadroya alınmasına rağmen oyuna giremeyen Gedson, adeta gözden çıkarıldı.
Oyuncunun transferi için yaz transfer döneminin son günlerini bekleyen Galatasaray ve Beşiktaş, bu transferi tamamlamak için oldukça istekli.
Fatih Terim, Gedson Fernandes'in Galatasaray'ı tercih edeceğini söylemesine rağmen Beşiktaş'ın da oyuncu için oldukça yüksek bir isteği bulunuyor.
Beşiktaş'ta ise Gedson Fernandes'in orta saha için düşünülen oyuncular listesinde ilk sıralarda yer aldığı öğrenilmişti. Sergen Yalçın'ın Gedson'u takımda görmek istediği biliniyor.
ÜST ÜSTE İKİ KEZ...
Ancak Benfica yönetimi, Gedson Fernandes'i elden çıkarmayı düşünmüyor. Genç oyuncuyu satmak istemeyen Benfica, Gedson Fernandes'e şans vermemeye devam ediyor.
Benfica'nın bu hafta Portekiz Ligi'nde oynadığı Gil Vicente maçının kamp kadrosuna alınan Gedson, maç kadrosuna kendisine yer bulamadı.
Böylelikle Portekiz Ligi'nde üst üste 2 kez maçta da kadroya giremeyen Gedson Fernandes'in transferin son günlerine doğru Beşiktaş ya da Galatasaray'a imza atması bekleniyor.