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Giriş Tarihi: 9.9.2021 01:33

İtalya'dan 5 gollü galibiyet! Yenilmezlik serisi 37 maça çıktı

AA
İtalya’dan 5 gollü galibiyet! Yenilmezlik serisi 37 maça çıktı

Elemelerde altıncı hafta 12 maçla sona erdi. FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin altıncı haftası, beş grupta oynanan maçlarla tamamlandı. İtalya evinde Litvanya'yı 5-0 yendi ve yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.

Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk olduğu Kosova'yı Pablo Fornals ve Ferran Torres'in ağları sarsmasıyla 2-0 yendi.

İTALYA 37 MAÇTIR YENİLMİYOR

C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İtalya, ağırladığı Litvanya'yı Moise Kean (2), Edgaras Utkus (kendi kalesine), Giacomo Raspadori ve Giovanni Di Lorenzo'nun fileleri havalandırmasıyla 5-0 yendi. Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran İtalya, futbol tarihinde bu alandaki rekorunu geliştirdi.

E Grubu'nda Belçika, Dennis Praet'in golüyle deplasmanda Belarus'u 1-0 mağlup etti.

I Grubu'nda ise Polonya, uzatma dakikalarında bulduğu golle konuk ettiği İngiltere ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere adına Harry Kane, Polonya adına Damian Szymanski fileleri havalandırdı.

J Grubu'nda da Almanya, Serge Gnabry, Antonio Rüdiger, Leroy Sane ve Timo Werner'in ağları sarsmasıyla İzlanda deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- B Grubu

Kosova-İspanya: 0-2

Yunanistan-İsveç: 2-1

- C Grubu

Kuzey İrlanda-İsviçre: 0-0

İtalya-Litvanya: 5-0

- E Grubu

Belarus-Belçika: 0-1

Galler-Estonya: 0-0

- I Grubu

Macaristan-Andorra: 2-1

Arnavutluk-San Marino: 5-0

Polonya-İngiltere: 1-1

- J Grubu

Ermenistan-Lihtenştayn: 1-1

Kuzey Makedonya-Romanya: 0-0

İzlanda-Almanya: 0-4

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İtalya'dan 5 gollü galibiyet! Yenilmezlik serisi 37 maça çıktı
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