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Giriş Tarihi: 11.9.2021 15:34 Son Güncelleme: 11.9.2021 15:47

Kerem Aktürkoğlu'na Bundesliga'dan 3 talip! Devre arası transfer teklifleri geliyor...

DHA
Kerem Aktürkoğlu’na Bundesliga’dan 3 talip! Devre arası transfer teklifleri geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da bu sezon çok iyi bir başlangıç yapan ve geçen sezon da forma şansı bulduktan sonra dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'na Almanya Bundesliga''dan 3 talip çıktı.

Galatasaray'da ve milli takımda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu, 3 Bundesliga kulübünün gündeminde olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 22 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

A Milli Takımı'nın EURO 2020 kadrosunda da yer alan genç oyuncuyu Alman ekipleri takibine aldı.

Sarı kırmızılı ekipte Süper Lig ve Avrupa Ligi kulvarlarında şu ana kadar başarılı performans gösteren Kerem'i Bundesliga ekipleri, milli maçlarda da izletti.

Alman kulüplerinin genç oyuncu için devre arasında Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan oyuncu, 6 gol 3 asistlik performans gösterirken, bu sezon ise 9 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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Kerem Aktürkoğlu'na Bundesliga'dan 3 talip! Devre arası transfer teklifleri geliyor...
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