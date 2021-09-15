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Giriş Tarihi: 16.9.2021 00:56 Son Güncelleme: 16.9.2021 00:58

Beşiktaş'ın rakiplerinden Ajax, Sporting'e karşı farklı kazandı

DHA
Beşiktaş’ın rakiplerinden Ajax, Sporting’e karşı farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk hafta maçında Beşiktaş'ın rakiplerinden Ajax, deplasmanda Sporting CP'yi 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Ajax, Sporting CP'ye konuk oldu. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maça etkili ve hızlı başlayan Ajax, 2'nci ve 9'uncu dakikalarda Sebastien Haller'in golleriyle 2-0 öne geçti.

33'üncü dakikada Paulinho'nun golüyle Sporting CP, farkı bire indirdi. 39'uncu dakikada Steven Berghuis'in ağları sarsmasıyla Hollanda ekibi, ilk yarıya noktayı koydu: 1-3.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Ajax, 51'inci ve 63'üncü dakikalarda Sebastien Haller'in golleriyle skoru 5-1'e getirdi. Maçta 4 gol atan Haller, maça damga vurdu. Karşılaşmada başka gol çıkmayınca Ajax karşılaşmayı deplasmanda 5-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş ile Borussia Dortmund'un da yer aldığı C Grubu'nda Ajax, gruba lider olarak başlarken; Sporting CP ise ilk haftayı puansız geçti.

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Beşiktaş'ın rakiplerinden Ajax, Sporting'e karşı farklı kazandı
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