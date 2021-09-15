Şampiyonlar Ligi’nde 9 gollü maç! Manchester City, Leipzig’i ezdi geçti...

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları bu gece oynanan karşılaşmalarla birlikte tamamlandı. Devler Ligi'nde birbirinden heyecanlı karşılaşmaların oynandığı gecede en dikkat çeken maç Manchester City ve Leipzig arasında oynandı.
Geçen yılın finalisti Manchester City'nin evinde Leipzig'i 6-3 yendiği A Grubu mücadelesi, gecenin en gollü maçı oldu.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Nathan Ake, 28. dakikada Nordi Mukiele kendi kalesine, 45+2. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez, 56. dakikada Jack Grealish, 75. dakikada Joao Cancelo ve 85. dakikada Gabriel Jesus attı.
Leipzig'de Christopher Nkunku 42, 51 ve 73. dakikalarda bulduğu gollerle "hat-trick" yaptı.