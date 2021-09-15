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Giriş Tarihi: 15.9.2021 22:25 Son Güncelleme: 15.9.2021 22:30

Son dakika: Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı sonrası umutlu yorum! "İyi şeyler olabilir..."

Son dakika: Sergen Yalçın’dan Borussia Dortmund maçı sonrası umutlu yorum! İyi şeyler olabilir...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u Vodafone Park'ta ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Borussia Dortmund'a karşı mücadeleci oyun sergileyen Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın diğer maçlardan umutlu olduğunu belirtti. İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçına Borussia Dortmund karşısında çıkan Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırladığı dünya devine 2-1 mağlup oldu. Bundesliga temsilcisinin gollerini Bellingham ve Haaland kaydetti. Beşiktaş ise son dakikalarda Montero ile skoru belirledi.

Kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına efsanesi olduğu Beşiktaş'ın başında çıkan Sergen Yalçın, ilk Şampiyonlar Ligi macerasının ardından olumlu ve umutlu yorumlarda bulundu.

"İYİ ŞEYLER OLABİLİR..."

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle...

"Ben bugün iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. İyi bir maçtı. Maçın başında Dortmund daha defansifti. Kırılma anları oldu. Maçın başında o golü atabilseydik daha başka bir şey olurdu. Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir."

"Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı. Devreye 2-0 girince başka bir şey oldu. Oyunun gelişimi bizi oyuna konsantre olmakta çok zorladı."

"Montero çok iyi oynadı. Savunma oyuncularımın performansından memnunum. Tüm oyuncularımdan memnunum."

"Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız diye düşünüyorum. Bundan sonraki maçlara daha umutla bakıyoruz."

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Son dakika: Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı sonrası umutlu yorum! "İyi şeyler olabilir..."
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