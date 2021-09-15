Son dakika: Sergen Yalçın'dan Borussia Dortmund maçı sonrası umutlu yorum! "İyi şeyler olabilir..."

"İYİ ŞEYLER OLABİLİR..."

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle...

"Ben bugün iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. İyi bir maçtı. Maçın başında Dortmund daha defansifti. Kırılma anları oldu. Maçın başında o golü atabilseydik daha başka bir şey olurdu. Bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir."