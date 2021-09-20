BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: BU BİZİM GÖREVİMİZ

ABD'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün bir gazetecinin "Fahiş Fiyat artışlarıyla ilgili atılacak farklı adımlar var mı?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir konuyu zail addettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Zira bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz" demişti.