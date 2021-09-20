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Giriş Tarihi: 20.9.2021 15:40 Son Güncelleme: 20.9.2021 15:40

Hal yasası nedir, ne zaman çıkacak? Fahiş fiyat fırsatçılarına karşı Hal yasası geliyor!

Hal yasası nedir, ne zaman çıkacak? Fahiş fiyat fırsatçılarına karşı Hal yasası geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla beraber fahiş fiyat fırsatçılarına karşı çıkarılacak “Hal yasası” için adımlar atılmaya başlandı. Çalışmanın üç önemli ayağı olacağı bilinirken gelen bilgiye göre Meclis’in açılmasıyla beraber ekonomi paketinin yasalaşması bekleniyor. Bu kapsamda “Hal yasası nedir, ne zaman çıkacak, çıktı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Ekonomi paketleri, vatandaşları oldukça rahatlatacak. Peki, Hal yasası nedir, ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişlere karşı fahiş fiyat fırsatçıları ile mücadele kapsamında gözler bir süredir üzerine konuşulan "Hal yasası" kanun teklifine çevrildi. 1 Ekim'de meclise sunulmasıyla beraber ekonomi paketlerinin kısa zmaanda yasalaşması beklentiler arasında yer alırken öte yandan vatandaşlar bu yasanın içeriğini merak ediyor. Peki, Hal yasası nedir, ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte tüm detaylar...

Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişler Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenirken, sahada yapılan çalışmalarla kontroller sıkılaştırıldı.

HAL YASASI GÜNDEMDE

AK Parti kaynakları, "Adımlar atılmaya başlandı, bunun meyvesini önümüzdeki aylarda göreceğiz. Özellikle spekülasyon çok fazla. Dolar artıyor diye fiyatlar artıyor, dolar inince fiyatlar düşmüyor. Bu fiyat spekülatörlerine izin verilmeyecek. Üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmelerin girdi maliyetlerindeki artış gibi haklı herhangi bir sebebe dayanmadan fahiş fiyat artışına gitmesi, serbest piyasa ekonomisi ile açıklanamaz.

Ayrıca serbest ticareti ve piyasa dengesini bozan veya tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyen faaliyetlerde bulunulamaz. Bu önlemek için devletin bütün kurumları çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için üreticiden tüketiciye ulaşım zincirini sağlayan Hal Yasası'nın çıkarılması gündemde. Hal Yasası ile yüksek fiyatların yansıdığı gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinin sağlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA: BU BİZİM GÖREVİMİZ

ABD'ye giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün bir gazetecinin "Fahiş Fiyat artışlarıyla ilgili atılacak farklı adımlar var mı?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir konuyu zail addettiğini belirterek, şöyle devam etti: "Zira bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz" demişti.

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