Son dakika: Almanya U21 Milli Takımı’nın başına Miroslav Klose geçiyor

Şenol Güneş ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımımızın başına Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz'u getirmişti.
Sportbuzzer'in haberine göre; Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Oliver Bierhoff, U21 takımını Bayern Münih ve Almanya'nın efsane golcüsü Miroslav Klose'ye teslim planlıyor.
KLOSE GEÇEN SEZON HANSI FLICK'İN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI
Bierhoff yaptığı açıklamada yeni hocayı 7 Ekim'de oynanacak İsrail maçından önce belirlemeleri gerektiğini ve geçici bir çözüm aramadıklarını söyledi.
2014'te Almanya Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan Miroslav Klose, geçen sezon Bayern Münih'i çalıştıran Hansi Flick'in yardımcılığını yapmıştı.
Oliver Bierhoff, yeni hoca konusunda Almanya Milli Takımı teknik direktörü Hansi Flick, Sportif Direktör Joti Chatzialexiou ve Almanya Genç Milli Takımlar Başantrenörü Meikel Schönweitz ile ortak bir görüşme yaparak karar vereceklerini duyurdu.