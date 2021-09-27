Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son Dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Eylül 2021 MasterChef mavi takım kaptanı - kırmızı takım kaptanı kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.9.2021 23:56 Son Güncelleme: 28.9.2021 00:00

Son Dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Eylül 2021 MasterChef mavi takım kaptanı - kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Son Dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Eylül 2021 MasterChef mavi takım kaptanı - kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarının dünkü kritik eleme gecesinde Hamza’nın veda etmesi sonrasında yeni haftanın yeni mavi takım - kırmızı takım kaptanları ve üyelerini belirleyen kaptanlık oyununa sahne oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menemen ürününü ne başarılı yapan isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Bu son dakika gelişmesi sonrasında yarışmayı izleyenler MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı - kırmızı takım kaptanı kim oldu? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Merak konusu olan MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı - kırmızı takım kaptanı kim oldu? soruları cevapları ve tüm son dakika bilgileri.

TV8 ekranlarında 27 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, dünkü eleme gecesi sonrasında ana kadro yarışmacıları arasında mavi takım kaptanlığı kazanmak adına, kaptanlık oyunu mücadelesi verildi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menemeni en başarılı yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığının sahibi oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı - kırmızı takım kaptanı kim oldu? sorusuna yoğun olarak yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni haftanın mavi takım – kırmızı takım kaptanları ve üyelerine ilişkin detaylar şöyle;



27 Eylül 2021 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları mavi takım kaptanı olmak için tezgah başında hünerlerini gösterdi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından hazırlanan menemenlerin tadılması sonrasında yeni haftanın mavi takım kaptanı belirlenmiş oldu.



MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Dünkü kritik eleme gecesinde Hamza'nın elenerek yarışmaya veda etmesi sonrasında MasterChef 2021 yeni haftanın mavi takım kaptanının seçilmesi için yapılan oyunda jüri şefler tarafından yapılan tadım sonrası tek tek yapılan değerlendirmede en başarılı menemeni yapan Tahsin, bu haftanın mavi takım kaptanı oldu.



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

En başarılı menemeni yaparak mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan MasterChef Tahsin, kırmızı takım kaptanını seçme hakkına da sahip oldu. Mavi takım kaptanı Tahsin, kırmızı takım kaptanı olarak Burcu'yu seçti.



MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIM ÜYELERİ KİMLER?

Mavi takım kaptanı Tahsin ile kırmızı takım kaptanı Burcu tarafından yapılan takım üyesi seçimleri sonrası her iki takım da şöyle şekillendi;


MASTERCHEF MAVİ TAKIM

  • Tahsin (K)
  • Hasan
  • Eren
  • Sergen
  • Dilara
  • Mert
  • Azize
  • Pelin



MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

  • Burcu (K)
  • Araz
  • Şükrü
  • Emre
  • Mustafa
  • Milhan
  • Safanur
  • Ateş



MASTERCHEF KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterCgef 2021 son bölümde Mavi Takım Kaptanı Tahsin ile Kırmızı Takım kaptanı Burcu, kaptanlar düellosunda kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından İzmir Bombası yapmaları istenen kaptanlardan en başarılı İzmir Bombası hazırlayan, takımına ilk oyunda önemli avantaj kazandıracak. Kazanan isim belli olduğunda detaylar burada olacak.

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Son Dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Eylül 2021 MasterChef mavi takım kaptanı - kırmızı takım kaptanı kim oldu?
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