Son Dakika MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Eylül 2021 MasterChef mavi takım kaptanı - kırmızı takım kaptanı kim oldu?

TV8 ekranlarında 27 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef 2021 son bölüm, dünkü eleme gecesi sonrasında ana kadro yarışmacıları arasında mavi takım kaptanlığı kazanmak adına, kaptanlık oyunu mücadelesi verildi. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menemeni en başarılı yapan yarışmacı mavi takım kaptanlığının sahibi oldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı - kırmızı takım kaptanı kim oldu? sorusuna yoğun olarak yanıt aranmaya başlandı.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2021 son bölümde kaptanlık oyununu kazanan isim ve yeni haftanın mavi takım – kırmızı takım kaptanları ve üyelerine ilişkin detaylar şöyle;