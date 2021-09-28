Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş maçı sözleri! "Kolay değil"

"BEŞİKTAŞ'IN KALİTELİ OYUNCULARI VAR"



Süper Lig'de 2 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçı da değerlendiren Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin iyi bir takım olduğunu söyledi. Çalımbay, "Beşiktaş'ta kimin oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular. Orada maç oynamak, maç kazanmak kolay değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.





"DİMİTRİOS GOUTAS DÖRT DÖRTLÜK PROFESYONEL BİR OYUNCU"



Sezon başında kadrolarına kattıkları ve oynadığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Yunan stoper Dimitrios Goutas'ın performansını da değerlendiren Çalımbay, "İşini temiz yapıyor. Hiçbir riske girmiyor. Garanti şekilde oynuyor. Dimitrios Goutas, bir stoperden beklediğiniz hemen hemen her şeyi yapıyor, bir de goller atıyor. İnşallah sonuna kadar devam eder. Böyle bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Dört dörtlük profesyonel bir oyuncu. Bir stoperin gidip gol pozisyonlarını değerlendirmesi müthiş bir şey. İnşallah diğer maçlarımızda da aynı şekilde görürüz" diye konuştu.