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Giriş Tarihi: 28.9.2021 09:31 Son Güncelleme: 28.9.2021 09:31

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş maçı sözleri! "Kolay değil"

İHA
Rıza Çalımbay’dan Beşiktaş maçı sözleri! Kolay değil

Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin 8. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Beşiktaş’taki oyuncuların hepsi kaliteli. Orada maç oynamak, maç kazanmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. İlk olarak ligde geçtiğimiz hafta sahasında oynadıkları ve 4-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçını değerlendiren Çalımbay, maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadıklarını söyledi.

Çalımbay, "Karagümrük takımını da çok iyi analiz ettirdik arkadaşlarımıza. Tehlikeli bir takım. Özellikle top onlardayken çok iyi oynuyorlar, iyi pas yapıyorlar, iyi çıkıyorlar. Hatalarımız az, iyi yaptığımız şeyler çok oldu. Maçın başından sonuna kadar mükemmel bir maç oynadık. Çok pozisyon yakaladık. 4-0 bitti ama pozisyonlarımız vardı. Biraz daha dikkatli olabilseydik daha farklı olabilirdi. Önemli olan maçı kazanmaktı. Tam olmasa da iyi bir duruma geldik" dedi.

"BEŞİKTAŞ'IN KALİTELİ OYUNCULARI VAR"

Süper Lig'de 2 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maçı da değerlendiren Çalımbay, siyah-beyazlı ekibin iyi bir takım olduğunu söyledi. Çalımbay, "Beşiktaş'ta kimin oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular. Orada maç oynamak, maç kazanmak kolay değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"DİMİTRİOS GOUTAS DÖRT DÖRTLÜK PROFESYONEL BİR OYUNCU"

Sezon başında kadrolarına kattıkları ve oynadığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Yunan stoper Dimitrios Goutas'ın performansını da değerlendiren Çalımbay, "İşini temiz yapıyor. Hiçbir riske girmiyor. Garanti şekilde oynuyor. Dimitrios Goutas, bir stoperden beklediğiniz hemen hemen her şeyi yapıyor, bir de goller atıyor. İnşallah sonuna kadar devam eder. Böyle bir oyuncuyla çalıştığım için çok mutluyum. Dört dörtlük profesyonel bir oyuncu. Bir stoperin gidip gol pozisyonlarını değerlendirmesi müthiş bir şey. İnşallah diğer maçlarımızda da aynı şekilde görürüz" diye konuştu.

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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş maçı sözleri! "Kolay değil"
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