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Giriş Tarihi: 29.9.2021 18:44 Son Güncelleme: 29.9.2021 18:45

Merkür retrosu nedir, ne anlama gelir? 2021 Merkür retrosu ne zaman başladı ve ne zaman bitecek, etkileri nelerdir?

Merkür retrosu nedir, ne anlama gelir? 2021 Merkür retrosu ne zaman başladı ve ne zaman bitecek, etkileri nelerdir?

Bu yılın son Merkür retrosu başladı. Retro tarihleri olmak üzere göksel etkiler, astroloji severlerin ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle burçlara etkileri araştırılırken başlangıç ve bitiş tarihleri de ilgi konuları arasında yer alıyor. Peki; Merkür retrosu nedir, ne anlama gelir? Merkür retrosu ne zaman başladı ve ne zaman bitecek, etkileri nelerdir?

Merkür retrosu hakkında araştırmalar başladı. Gökyüzü hareketlerinin incelenmesi ve astroloji severlerin yakından takip ettiği retro hareketlerinin burçlara etkileri de farklılık gösteriyor. İletişim gezegeni olarak bilinmesi sebebiyle retro hareketlerde gezegen hareketleri yavaşlar ve çeşitli iletişim sıkıntıları yaşanabilir. Her burç için farklı özellik ve anlam taşırken "Merkür retrosu nedir, ne anlama gelir? Merkür retrosu ne zaman başladı ve ne zaman bitecek, etkileri nelerdir?" soruları da uzman isimler tarafından yanıt buldu.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılın son Merkür retrosu 27 Eylül – 19 Ekim günleri arasında Terazi burcunda gerçekleşiyor. Durağan seyri 26-27 Eylül'de olacak Merkür retrosunun diğer durağan seyri ise 17 ve 19 Ekim'de gerçekleşecek.

MERKÜR RETROSU NE ANLAMA GELİYOR?

Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil eder. Merkür'ün retro haretinde zaman kavramı yavaşlayacak. Adını mitolojide Roma'nın haberci tanrısı Hermes, nam-ı diğer Merkür'den alan, aklı, iletişimi, ifade ve düşünce gücünü simgeleyen gezegen geri gittiğinde retro dönemi başlar.

Retro zamanları özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar.

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Merkür retrosu nedir, ne anlama gelir? 2021 Merkür retrosu ne zaman başladı ve ne zaman bitecek, etkileri nelerdir?
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