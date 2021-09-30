Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Marsilya - Galatasaray maçının şifresi Cicaldau! 'En az 115 km koşmak şart...'
Giriş Tarihi: 30.9.2021 09:23 Son Güncelleme: 30.9.2021 09:25

Marsilya - Galatasaray maçının şifresi Cicaldau! 'En az 115 km koşmak şart...'

Marsilya - Galatasaray maçının şifresi Cicaldau! ’En az 115 km koşmak şart...’

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında İtalya'nın köklü takımlarından Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, Avrupa serüvenine iyi başladı. Bu gece Marsilya deplasmanından da avantajlı bir skorla dönmek isteyen sarı kırmızılılarda Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz'ın yedekler arasında olması bekleniyor. Terim, Mbaye Diagne'ye ilk 11'de forma şansı verecek.

Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Timurlenk, kritik maç öncesi Marsilya'nın son durumunu değerlendirdi. Polonyalı golcü Milik'in sakatlıktan döndüğünü ve hazır durumda olduğunu ifade eden Timurlenk, Payet'in de büyük tehlike yaratabileceğini belirtti. Timurlenk ayrıca Galatasaray adına kilit oyuncunun Cicaldau olacağını söyledi.

MARSİLYA'DA O İSİMLERE DİKKAT!

'Pazar günü evinde ligdeki ilk mağlubiyetini alan Marsilya, farklı dizilişi ile artıları olduğu kadar eksileri de olan bir takım. Sampaoli, takımını sahaya 3-2-2-3 şeklinde diziyor.

Üçlü defansın önünde Gueye ve Lirola'nın önünde Gerson ve Guendouzi'nin bir dikdörtgen oluşturduğunu ve öndeki ikili dikine hücuma giderken arkadaki ikilinin üçlü defans ve kanat oyuncularının kademesi için oyunu enlemesine kontrol ettikleri bir diziliş bu.

PAYET YİNE SAHTE 9 OYNAYACAK!

Santrforları Milik sakatlıktan yeni döndü. Bu yüzden de takım kaptanı Payet bugün yine sahte 9 pozisyonunda oynayacak. Frikik ve penaltıları da atan Payet, orta saha derinliğine geldiğinde bölgenin öndeki ikilisi dikine hücumlarla kanatlarda oynayan De La Fuente ve Cengiz'i pozisyona sokmayı hedefliyor.

G.Saray, ortanın sağ ve solunda geniş boşluklar bırakan Marsilya karşısında ancak topu Kerem ve Morutan'ın koşu kulvarlarına attığı takdirde hücum zenginliğine kavuşabilir.

G. SARAY'IN 115 KM'NİN ÜSTÜNE ÇIKMASI GEREK

Fransızlar öndeki üçlüyle G.Saray'a pres uygulayacak. Bu oyunda kilit adam, Marsilya'nın orta saha dikdörtgeninden topla çıkması gereken Cicaldau. G.Saray için birinci şart 115 km koşu mesafesinin üzerine çıkması gerek.

Sampaoli'nin oyunu Rus ruleti gibidir. Bunun en son örneği, kaybettikleri son Lens maçı. Önce iyi mücadele sonra rakibin yumuşak karnını delme mecburiyeti...'

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Marsilya - Galatasaray maçının şifresi Cicaldau! 'En az 115 km koşmak şart...'
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