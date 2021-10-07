Yıl içerisinde belirli tarihler yapılan DV-2023 Green Card başvuruları için geri sayım sona erdi. Green Card başvuru tarihleri açıklanırken ilgili işlemlerin 6 Ekim itibarı ile başlayacağı bildirildi. Bu noktada, Green Card başvuru şartları, gerekli belgeler ve aranan özellikler gibi birçok konu da merak konusu oldu. Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card ile ABD'de kalıcı oturum ve çalışma izni elde ediliyor. Peki, 2021 Green Card başvurusu nasıl yapılır, ne süresi zaman bitiyor ve ücretli mi? Green Card için istenen fotoğraf nasıl olmalı? İşte, DV-2023 Green Card başvuru tarihleri, şartları ve gerekli diğer bilgiler