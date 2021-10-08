Green Card başvuruları başladı mı? DV-2023 Green Card başvuru işlemleri nasıl yapılır, şartları nelerdir, ücretli mi?

Green card başvuruları başladı mı, ne zaman sona erecek, Green Card başvuru işlemleri nasıl yapılır soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Green Card başvuruları 6 Ekim tarihinde başladı. Bu noktada, Green Card başvuru şartları, gerekli belgeler ve aranan özellikler gibi birçok konu da merak konusu oldu. Yeşil Kart olarak da bilinen Green Card ile ABD'de kalıcı oturum ve çalışma izni elde ediliyor. Peki, 2021 Green Card başvurusu nasıl yapılır, ne süresi zaman bitiyor ve ücretli mi? Green Card için istenen fotoğraf nasıl olmalı? İşte, DV-2023 Green Card başvuru tarihleri, şartları ve gerekli diğer bilgiler