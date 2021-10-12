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Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:04

Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte Merkür Retrosu’nun biteceği tarih

Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte Merkür Retrosu’nun biteceği tarih

Gökyüzü hareketlerini ve astrolojiyi yakından takip eden vatandaşlar Merkür retrosu hakkındaki araştırmalarını sürdürüyor. İletişimde aksaklıklar, teknolojik aletlerde bozulmalar, planlarda çeşitli sıkıntıların yaşanması gibi genel etkileri bulunan Merkür retrosu Ekim ayının sonlarında bitecek. İşte Merkür Retrosu’nun biteceği tarih ve bilgiler.

2021 yılının son Merkür retrosu, astrolojik açıdan etkilerini sürdürmeye devam ediyor. İletişim gezegeni olarak bilinen Merkür'ün yavaşlaması bir diğer ifadeyle gerilemesi durumu pek çok sonucu da beraberinde getirirken her burç için etkisi de farklı oluyor. Astroloji severlerin yakından takip ettiği Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte Merkür Retrosu'nun biteceği tarih.

MERKÜR RETROSUNDA NE OLUR?

Mevcutta kullandığınız iletişim gereçlerinde bozulmalar, arızalar meydana gelebilir. Bence önemli verilerinizi yedekleyin. Terazi burcundaki Merkür retrosu eski sevgililerden haberler almanıza, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür'ün başlayan geri hareketi 19 Ekim'e kadar devam edecek.

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Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte Merkür Retrosu’nun biteceği tarih
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