2021 yılının son Merkür retrosu, astrolojik açıdan etkilerini sürdürmeye devam ediyor. İletişim gezegeni olarak bilinen Merkür'ün yavaşlaması bir diğer ifadeyle gerilemesi durumu pek çok sonucu da beraberinde getirirken her burç için etkisi de farklı oluyor. Astroloji severlerin yakından takip ettiği Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte Merkür Retrosu'nun biteceği tarih.