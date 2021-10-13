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Giriş Tarihi: 13.10.2021 23:04 Son Güncelleme: 13.10.2021 23:16

Didier Drogba gösteri maçında hat-trick yaptı! Samir Nasri'nin görünümü dikkat çetki...

Didier Drogba gösteri maçında hat-trick yaptı! Samir Nasri’nin görünümü dikkat çetki...

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski golcü Didier Drogba, gösteri maçında hat-trick yaptı. Marsilya'nın efsaneler karması ve UNICEF'in karşılaştığı mücadeleyi 7-4 Marsilya kazandı. Karşılaşmada Antalyaspor forması da giyen Samir Nasri'nin kilolu görünümü dikkat çekti.

Marsilya efsaneler karması ve UNICEF, gösteri maçında karşı karşıya geldi. Formula 1 pilotu Pierre Gasly, Didier Drogba, Samir Nasri, Robert Pires ve Marcel Desailly gibi isimlerin sahaya çıktığı mücadele, Marsilya efsaneler karmasının 7-4 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada en dikkat çeken oyuncu ise Didier Drogba oldu. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen yıldız golcü, 3 gol atarak hat-trick yaptı.

43 yaşındaki Drogba, formuyla ve klasıyla futbolseverin beğenisini kazanmayı başardı.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Antalyaspor forması giyen Fransız oyuncu Samir Nasri, fazla kilolarıyla dikkat çekti. Henüz 34 yaşında futbolu bırakan Nasri, futbolseverleri şoka uğrattı.

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Didier Drogba gösteri maçında hat-trick yaptı! Samir Nasri'nin görünümü dikkat çetki...
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