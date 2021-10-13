Didier Drogba gösteri maçında hat-trick yaptı! Samir Nasri’nin görünümü dikkat çetki...

Marsilya efsaneler karması ve UNICEF, gösteri maçında karşı karşıya geldi. Formula 1 pilotu Pierre Gasly, Didier Drogba, Samir Nasri, Robert Pires ve Marcel Desailly gibi isimlerin sahaya çıktığı mücadele, Marsilya efsaneler karmasının 7-4 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmada en dikkat çeken oyuncu ise Didier Drogba oldu. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen yıldız golcü, 3 gol atarak hat-trick yaptı.
43 yaşındaki Drogba, formuyla ve klasıyla futbolseverin beğenisini kazanmayı başardı.
Öte yandan geçtiğimiz yıllarda Antalyaspor forması giyen Fransız oyuncu Samir Nasri, fazla kilolarıyla dikkat çekti. Henüz 34 yaşında futbolu bırakan Nasri, futbolseverleri şoka uğrattı.