Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgü Kaya oynadığı diziler ve rol aldığı filmler!

Burak Serdar Şanal ile ilişkisiyle gündeme gelen Özgü Kaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son dönemde yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorularla araştırılıyor. Özgü Kaya oynadığı diziler ve rol aldığı filmler haberimizde.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.

Özgü Kaya, geçtiğimiz sezon ise TRT1 ekranında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde kendini gösterdi. Bu dizide Zeynep karakterine hayat veren Özgü Kaya için Kimse Bilmez dizisi geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kimse Bilmez oyuncusu Özgü Kaya dizide Sevda karakterine hayat verdi.