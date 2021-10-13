Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgü Kaya oynadığı diziler ve rol aldığı filmler!
Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:38

Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgü Kaya oynadığı diziler ve rol aldığı filmler!

Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgü Kaya oynadığı diziler ve rol aldığı filmler!

Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Özgü Kaya, son günlerde magazin gündeminde hayatı ile ilgili merak edilenlerle yer buluyor. Pek çok kişi Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve sevgilisi kim gibi sorulara yanıt arıyor. 2017 yılında oyunculuğa başlayan ve kısa süre içinde adından söz ettiren oyuncuya ilişkin merak edilenler haberimizde. İşte Özgü Kaya oynadığı diziler ve rol aldığı filmler!

Burak Serdar Şanal ile ilişkisiyle gündeme gelen Özgü Kaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son dönemde yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorularla araştırılıyor. Özgü Kaya oynadığı diziler ve rol aldığı filmler haberimizde.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda devam ediyor. Kaya, ilk oyunculuk deneyimini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz olarak yaşadı.

Özgü Kaya, geçtiğimiz sezon ise TRT1 ekranında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde kendini gösterdi. Bu dizide Zeynep karakterine hayat veren Özgü Kaya için Kimse Bilmez dizisi geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Kimse Bilmez oyuncusu Özgü Kaya dizide Sevda karakterine hayat verdi.

ÖZGÜ KAYA SEVGİLİSİ KİM?

Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal iki yıl önce beraber rol aldıkları 'Kimse Bilmez' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladı.

ÖZGÜ KAYA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Yıl Proje Rol
2017 Adı Efsane Sibel Yılmaz
2018-2019 Mehmetçik Kut'ül Amare / Mehmetçik Kutlu Zafer Zeynep
2019 Kimse Bilmez Sevda Eğilmez

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef'te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 12 Ekim 2021 MasterChef dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı? İşte eleme potasına giren flaş isim...
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
Yeni Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam hesabı
Pınar Altuğ eski rol arkadaşına sahip çıktı: Tamer Karadağlı hem saygılı hem zariftir
Tam 26 il için flaş uyarı! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak...
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Emekli maaşlarını yükseltiyor
Türkiye'den Suriye'de yeni güvenlik kuşağı
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Son dakika: Letonya maçı sonrası Stefan Kuntz için çarpıcı sözler! "Kuntz'un ağlama sebebi..."
Gelini Ayat Adsız'ı testereyle parçalara ayırmıştı! Cani kayınpederin ifadesi kan dondurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Özgü Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgü Kaya oynadığı diziler ve rol aldığı filmler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA