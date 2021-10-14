Newcastle United transferde gözünü kararttı! Juventus’un yıldızı Adrien Rabiot’a kanca

Uzun süredir gündemde olan satın alma geçen hafta gerçekleşti ve Newcastle United, Arap sermayesine satıldı. Prens Selman'ın da içinde yer aldığı Suudi Arabistan Konsorsiyumu, 350 milyon euro ödeyerek Premier Lig kulübünün yeni sahibi oldu. Newcastle cephesinden yapılan ilk açıklamalara göre, kulübün çehresi tamamen değişecek ve Avrupa'nın devleriyle rekabet edecek bir kadro kurulacak. Newcastle United'ın transfer piyasındaki dengeleri de değiştirmesi bekleniyor.