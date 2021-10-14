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Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:43 Son Güncelleme: 14.10.2021 10:44

Newcastle United transferde gözünü kararttı! Juventus'un yıldızı Adrien Rabiot'a kanca

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Newcastle United transferde gözünü kararttı! Juventus’un yıldızı Adrien Rabiot’a kanca

İngiliz ekibi Newcastle United'ı 350 milyon euro ödeyerek satın alan Prens Selman, transferde gözünü kararttı. Arap sermayesi tarafından satın alınan Premier Lig kulübü, dünya devleriyle yarışabilmek için yıldız futbolcuları kadrosuna katacak. Transfer listesinde; Matthijs de Ligt, Federico Chiesa, Coutinho gibi isimler yer alıyor. Newcastle United'ın son hedefinin ise Fransız yıldız Adrien Rabiot olduğu iddia ediliyor.

Uzun süredir gündemde olan satın alma geçen hafta gerçekleşti ve Newcastle United, Arap sermayesine satıldı. Prens Selman'ın da içinde yer aldığı Suudi Arabistan Konsorsiyumu, 350 milyon euro ödeyerek Premier Lig kulübünün yeni sahibi oldu. Newcastle cephesinden yapılan ilk açıklamalara göre, kulübün çehresi tamamen değişecek ve Avrupa'nın devleriyle rekabet edecek bir kadro kurulacak. Newcastle United'ın transfer piyasındaki dengeleri de değiştirmesi bekleniyor.

DÜNYA YILDIZLARI LİSTEDE!

Newcastle United, deneyimli teknik direktörü Steve Bruce ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bruce'un yerine takımın başına Brandan Rodgers, Steven Gerrard veya Lampard'ın geçmesi bekleniyor.

Teknik direktör konusunu çözdükten sonra ise sıra kadrodaki yapılanmaya gelecek. Newcastle United yavaş yavaş kadrosunu değiştirerek daha iddialı bir konuma gelmek istiyor.

Devre arası transfer döneminde değişim başlayacak. Listedeki ilk isimler ise; Matthijs de Ligt, Federico Chiesa, Coutinho. Premier Lig'den de birçok yıldız yakın takipte.

ESPN'de yer alan habere göre Newcastle United, Juventus'un Fransız oyuncusu Adrien Rabiot'a talip oldu.

Juventus'ta mutlu olmadığı ifade edilen 26 yaşındaki orta sahanın da İngiltere'ye sıcak baktığı belirtiliyor.

Monaco forması giyen Aurelien Tchouameni ve Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Donny van de Beek için girişimlere başlamaya hazırlanan Juventus'un, Rabiot'u satabileceği haberin detaylarında yer aldı.

2019 yılında PSG ile sözleşmesi biten Rabiot, İtalyan ekibine serbest transfer olarak imza atmıştı.

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Newcastle United transferde gözünü kararttı! Juventus'un yıldızı Adrien Rabiot'a kanca
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