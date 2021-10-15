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Giriş Tarihi: 15.10.2021 11:54

Hatayspor kaptanı Mame Diouf gözünü gol krallığına dikti

AA
Hatayspor kaptanı Mame Diouf gözünü gol krallığına dikti

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un takım kaptanı Mame Diouf, sezonu gol kralı olarak tamamlamak istediğini söyledi.

Bordo-beyazlı ekipte ikinci sezonunu geçiren ve bu sezon Süper Lig'de 7 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran 34 yaşındaki Senegalli forvet, gösterdiği performansla göz dolduruyor. Diouf, takımının Süper Lig'deki ikinci sezonunda forma giydiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Takımının geçen sezon olduğu gibi bu sezon da başarılı bir performans gösterdiğini dile getiren Diouf, "Bu sezon takımda birçok oyuncumuz değişti. Bundan dolayı da bir uyum süreci yaşadık. Adaptasyon sürecini en iyi şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Zaten bu da aldığımız sonuçlara yansıyor" dedi.

"YOLUMUZUN ÇOK UZUN OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Diouf, takımda çok güzel bir uyumun bulunduğunu ve başarıyı yakalamak için herkesin elinden geleni yaptığını kaydetti. Takım kaptanı olarak arkadaşlarına başarı için tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Diouf, şöyle devam etti:

"Takımın başarısı için herkes elinden gelenin en iyisini vermeye çalışıyor. Bunu yaptıkça da başarı geliyor. Hangi yaşta olursanız olun öğrenmeye devam ediyorsunuz. Kaptan olarak zaman zaman arkadaşlarıma tavsiyelerde bulunarak onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Benden de bir şeyler öğrendiklerine inanıyorum. Ligde şu anda bulunduğumuz yerden çok mutluyum. Biz her takımla mücadele edebilir ve her takıma karşı kafa tutabiliriz diye düşünüyorum. Sezonun geneline iyi odaklanmamız lazım. Takım içinde her zaman kendimizi nasıl daha fazla geliştirip başarılı olabileceğimizi konuşuyoruz. Geçen sezon yaptıklarımızın daha iyisini yapmak zorundayız. Yolumuzun çok uzun olduğunu biliyorum."

"GOLLERİMLE TAKIMIMA KATKI SAĞLAMAK BENİ SEVİNDİRİYOR"
Diouf, takım olarak taraftarlarına güzel futbol izletmek istediklerini belirterek, "Benim için öncelik takımımın galibiyeti ve başarısıdır. Gollerimle takımıma katkı sağlamak beni sevindiriyor. İyi çalışıyorum. Sezon sonunda gol kralı olabilirsem bu beni daha çok mutlu edecek" diye konuştu.

Kaptan Diouf, bu yıl hedeflerinin ligi üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmak olduğunu sözlerine ekledi.

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Hatayspor kaptanı Mame Diouf gözünü gol krallığına dikti
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