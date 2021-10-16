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Giriş Tarihi: 16.10.2021 12:14

Organize İşler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler filmi bu akşam Tv'de!

Organize İşler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler filmi bu akşam Tv’de!

Çekimleri 7,5 hafta süren, 26 farklı mekanda çekilen ve film için ortalama 150 kişinin çalıştığı Organize İşler filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yer alacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile tüm dikkatleri üzerine çeken film 2005 yılı yapımı olmakla birlikte vizyona girdiğinde de büyük başarı sağlamıştı. Peki; Organize İşler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Organize İşler filmi hakkında merak edilen tüm detaylar...

Bu akşam TRT 1 ekranlarına gelecek olan Organize İşler filmi konusu ve oyuncuları sorgulamaları başladı. Başrollerinde Demet Akbağ, Tolga Çevik ve Yılmaz Erdoğan'ın rol aldığı film, Süperman kostümü ile stand up gösterisi yapan Samet ve Asım'ın başından geçenleri anlatıyor. 2005 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda ise Yılmaz Erdoğan oturuyor. Peki; Organize İşler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Organize İşler filmine dair detaylar...

ORGANİZE İŞLER FİLMİ KONUSU


Suçlarla dolu, karmaşık bir şehir olan İstanbul… Masumlar ve suçlular dirsek temasında, birbirlerine uyumlu bir tavırla hayatlarını idame ettirmektedirler. Süpermen kostümü giyip hayatını kazanmaya çalışan sıradan bir adam kendisini bir anda suç dünyasının göbeğinde bulacaktır.

Suç dünyasının tam ortasında bir masuma aşık olacak, kendisi dahil herkesin kafasını karıştıracak ve bir şekilde hayatta kalmaya çabalayacaktır.

ORGANİZE İŞLER FİLMİ OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Tolga Çevik (Süpermen Samet)
Demet Akbağ (Nuran Ocak)
Altan Erkekli (Yusuf Ziya Ocak)
Özgü Namal (Umut Ocak)
Cem Yılmaz (Müslüm Duralmaz)
Erdal Tosun (Üzeyir Kavak)
Tuncer Salman (Tugay Selimoğlu)
Öner Erkan (Silvio)
Ebru Akel (Nilüfer)
Başak Köklükaya (Nergis)
Berfin Erdoğan (Nazlı)
Salih Kalyon (Cemil)
Cezmi Baskın (İzzet Ayna)
Nazmi Kırık (Hıdır Duralmaz)
Neslihan Yeldan (Lalezar)

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Organize İşler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Organize İşler filmi bu akşam Tv'de!
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