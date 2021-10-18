Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, beklentiler ne yönde? TCMB Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklandı mı, PPK toplantısı ne zaman düzenlenecek?

Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı milyonlarca vatandaş tarafından merakla bekleniyor. TCMB PPK toplantısının ardından kurulun alacağı karar merakla bekleniyor. "TCMB Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklandı mı, PPK toplantısı ne zaman düzenlenecek?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. AA Finans beklenti anketinde üç farklı sonuç ortaya çıktı. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar detayları merak ediyor. Peki, TCMB Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklandı mı, PPK toplantısı ne zaman düzenlenecek? İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI HANGİ GÜN YAPILACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Perşembe günü yapılacak olan toplantının ardından faiz kararı da duyurulacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.
AA Finans'ın 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.
Eylül ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.