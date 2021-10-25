Son dakika: Manchester United futbolcuları Cristiano Ronaldo için şaşırtan bir istekte bulundu! Tarihi hezimet sonrası...

Son dakika… Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birisi olan Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon'da başlayan kariyerine Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi devlerde devam etti.
Kulüp kariyeri boyunca Manchester United'la birlikte İngiltere Premier Lig'de geçirdiği günler bütün futbolseverlerin hafızasında kazılı olan Ronaldo, 12 yıllık aranın ardından yeniden efsanesi olduğu kulübe adım attı.
Juventus'tan ayrılarak İngiliz devine imza atan Ronaldo, dünya futbolunda yeni bir sayfa açtı ve bu kararıyla tüm futbolseverleri heyecanlandırdı.
Manchester şehrinde büyük bir coşkuyla karşılanan Portekizli yıldız, eylül ayında sergilediği performansla adeta herkesi büyülemeyi başardı.
Eylül ayında attığı goller ve takıma kazandırdığı puanlarla Premier Lig'de 'ayın futbolcusu' ödülü alan 36 yaşındaki süper yıldız için son günler istendiği gibi gitmiyor.
Ole Gunnar Solskjaer'in başında olduğu ManU, son haftalarda hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yaşanılan puan kayıpları nedeniyle eleştirilen isimlerin başında yer alıyor.
Bu süreçte Premier Lig'in son 2 haftasında Leicester City ve Liverpool'a karşı farklı mağlup olan İngiliz devi, taraftarından da büyük tepki çekiyor.
TAKIM ARKADAŞLARINA 'UTANMIYOR MUSUNUZ?' DEMİŞTİ
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden Manchester United, grubun 3. maçında Atalanta ile karşılaşmıştı. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 kapatan Manchester'da Ronaldo'nun takımı alevlendirmesi gündem olmuştu.
Cristiano Ronaldo, devre arasında takım arkadaşlarına karşı bir konuşma yaparak "Utanmıyor musunuz" dediği iddia edilmişti.
Bu konuşmanın üzerine ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan Manchester United, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
RONALDO'NUN DAHA BÜYÜK BİR ROL ÜSTLENMESİ BEKLENİYOR
Atalanta maçının devre arasında yaşananlar, Manchester United futbolcularının Cristiano Ronaldo'nun takım içerisindeki yetkilerinin daha büyük seviyeye getirilmesi gerektiğini düşündürdü.
Manchester United kaptanı Harry Maguire'nın bu konuda Ronaldo kadar ateşli olmadığı ve Ronaldo'nun bu işi daha iyi yapabileceği öne sürüldü.
Ancak The Sun'da yer alan haberde, 36 yaşındaki yıldızın Harry Maguire'nın takım kaptanlığından memnun olduğu ve şu sıralar bunu düşünmediği belirtildi.