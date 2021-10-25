Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Manchester United futbolcuları Cristiano Ronaldo için şaşırtan bir istekte bulundu! Tarihi hezimet sonrası...
Giriş Tarihi: 25.10.2021 18:14 Son Güncelleme: 25.10.2021 18:14

Son dakika: Manchester United futbolcuları Cristiano Ronaldo için şaşırtan bir istekte bulundu! Tarihi hezimet sonrası...

Son dakika: Manchester United futbolcuları Cristiano Ronaldo için şaşırtan bir istekte bulundu! Tarihi hezimet sonrası...

Son dakika haberi… Yaz transfer döneminin son günlerinde sürpriz bir karara imza atarak Juventus’tan ayrılarak Manchester United’a imza atmıştı. Futbolseverlerde büyük bir heyecan uyandıran bu transfer gelişmesi, Ronaldo’nun efsanesi olduğu takımla yeniden buluşmasına neden oldu. Son günlerde Manchester United’ın kötü performansı, oldukça tartışılır oldu. Bunun üzerine takım oyuncuları, Ronaldo için şaşırtan bir istekte bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından birisi olan Cristiano Ronaldo, Sporting Lizbon'da başlayan kariyerine Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi devlerde devam etti.

Kulüp kariyeri boyunca Manchester United'la birlikte İngiltere Premier Lig'de geçirdiği günler bütün futbolseverlerin hafızasında kazılı olan Ronaldo, 12 yıllık aranın ardından yeniden efsanesi olduğu kulübe adım attı.

Juventus'tan ayrılarak İngiliz devine imza atan Ronaldo, dünya futbolunda yeni bir sayfa açtı ve bu kararıyla tüm futbolseverleri heyecanlandırdı.

Manchester şehrinde büyük bir coşkuyla karşılanan Portekizli yıldız, eylül ayında sergilediği performansla adeta herkesi büyülemeyi başardı.

Eylül ayında attığı goller ve takıma kazandırdığı puanlarla Premier Lig'de 'ayın futbolcusu' ödülü alan 36 yaşındaki süper yıldız için son günler istendiği gibi gitmiyor.

Ole Gunnar Solskjaer'in başında olduğu ManU, son haftalarda hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde yaşanılan puan kayıpları nedeniyle eleştirilen isimlerin başında yer alıyor.

Bu süreçte Premier Lig'in son 2 haftasında Leicester City ve Liverpool'a karşı farklı mağlup olan İngiliz devi, taraftarından da büyük tepki çekiyor.

TAKIM ARKADAŞLARINA 'UTANMIYOR MUSUNUZ?' DEMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda mücadele eden Manchester United, grubun 3. maçında Atalanta ile karşılaşmıştı. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 kapatan Manchester'da Ronaldo'nun takımı alevlendirmesi gündem olmuştu.

Cristiano Ronaldo, devre arasında takım arkadaşlarına karşı bir konuşma yaparak "Utanmıyor musunuz" dediği iddia edilmişti.

Bu konuşmanın üzerine ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atan Manchester United, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

RONALDO'NUN DAHA BÜYÜK BİR ROL ÜSTLENMESİ BEKLENİYOR

Atalanta maçının devre arasında yaşananlar, Manchester United futbolcularının Cristiano Ronaldo'nun takım içerisindeki yetkilerinin daha büyük seviyeye getirilmesi gerektiğini düşündürdü.

Manchester United kaptanı Harry Maguire'nın bu konuda Ronaldo kadar ateşli olmadığı ve Ronaldo'nun bu işi daha iyi yapabileceği öne sürüldü.

Ancak The Sun'da yer alan haberde, 36 yaşındaki yıldızın Harry Maguire'nın takım kaptanlığından memnun olduğu ve şu sıralar bunu düşünmediği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün gece MasterChef'te kim elendi ve hangi yarışmacı veda etti? 24 Ekim 2021 MasterChef'te kim gitti? Eleme gecesinde şok detay!
SON DAKİKA | Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması: Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Son dakika: Cristiano Ronaldo Liverpool karşısında kendinden geçti! Sinirlerine hakim olamayınca saha karıştı...
Son dakika haberler: İşte yakalanan MOSSAD casusları ve Türkiye'deki görevleri!
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı geldi
Son dakika. Erman Toroğlu Fenerbahçe başkanı Ali Koç'u sert eleştirdi! 'Elinde megafonla patates mi satıyorsun?'
Konut kredisi faiz oranları düştü! İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları
SON DAKİKA | Emekliye 30 bin TL fazla ikramiye! İşte fazla emekli ikramiyesinde şartlar ve detaylar
Son dakika: Fenerbahçe efsanesi Volkan Demirel en sonunda patladı! 'Vitor Pereira'nın takımı...'
Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Manchester United futbolcuları Cristiano Ronaldo için şaşırtan bir istekte bulundu! Tarihi hezimet sonrası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA