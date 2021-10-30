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Giriş Tarihi: 30.10.2021 22:16

Igor Tudor, Juventus'u da devirdi! Giovanni Simeone yıldızlaştı

AA
Igor Tudor, Juventus’u da devirdi! Giovanni Simeone yıldızlaştı

İtalya Serie A'da Hellas Verona, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti. Serie A'nın 11. haftasında Juventus'u ağırlayan Hellas Verona, 11 ve 14. dakikalarda Giovanni Simeone'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk ekibin tek golü, 80. dakikada Weston McKennie'den geldi.

İtalya Serie A'da Hellas Verona, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti. Serie A'nın 11. haftasında Juventus'u ağırlayan Hellas Verona, 11 ve 14. dakikalarda Giovanni Simeone'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı. Konuk ekibin tek golü, 80. dakikada Weston McKennie'den geldi.

Hellas Verona'da Koray Günter ilk 11'de forma giydi, Mert Çetin ise yedekler arasında yer aldı.

Evindeki son 4 karşılaşmayı kazanan Hellas Verona, 15 puanla 8. sıraya çıktı. Arka arkaya ikinci maçını kaybeden Juventus, aynı puanla 9. sırada kaldı.

Günün diğer maçında ise milli futbolcu Merih Demiral'ın forma giydiği Atalanta, konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

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Igor Tudor, Juventus'u da devirdi! Giovanni Simeone yıldızlaştı
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