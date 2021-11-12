Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 12 Kasım 2021 Cuma
Giriş Tarihi: 12.11.2021 08:49

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 12 Kasım 2021 Cuma

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 12 Kasım 2021 Cuma

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan Zeynep Turan 12 Kasım 2021 Cuma günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Kasım ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 12 Kasım 2021 Cuma günü için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Kasım 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 12 Kasım 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "KOVA ÇAĞI'NDA DİJİTAL SANAT" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 12 KASIM 2021 CUMA

Koç: Yoğun ve hareketli geçecek bir güne hazır mısın? Gün içerisinde adeta oradan oraya koşuşturacak ve bir yerlere yetişeme çabası içerisinde olacaksın.

Boğa: Meslek hayatında daha başarılı olmak adına yapmış olduğun girişimlerin sonuçsuz kalması kendini güçsüz hissetmene neden olabilir. Mecburi sorumlulukların artık sana yük olduğunu hissedebilirsin.

İkizler: Hızlı ve yoğun geçen çalışma temposu, seni yormak yerine motive edecek. Yoğun tempo içerisinde aklına gelen fikirleri unutmamak için bir yere not etmeyi ihmal etmeyeceksin.

Yengeç: Hem organizasyon hem de finansal olarak seni destekleyecek unsurlarla karşılaşabilirsin. Değerlendirmen gereken fırsatları geri tepmek istemeyeceksin.

Aslan: İşlerini pratik ve hızlı bir şekilde halletmen dikkatlerden kaçmayacak. Bazı arkadaşlarının sana söyleyeceği sözler işlerini doğru yaptığının kanıtı.

Başak: Bir süredir telaşla beklediğin konular bugün çözülüyor. Eğer ailende bir kişin sağlık sonuçlarını bekliyorsan, güzel haberler alman söz konusu.

Terazi: Açık sözlülüğün bugün iletişim kuracağın kişilere de yansıyacak. Hayatına dair en anlamlı kararları almaya başladığın bir süreç başlıyor.

Akrep: Bugün için planladığın konuların yolunda gitmesi seni motive edecek. Kronik rahatsızlığı olan bir Akrep burcuysan, rutin kontrollerini ihmal etmemelisin.

Yay: Titiz ve disiplinli yapın, bugün oldukça işe yarayacak. Finansal anlamda kendini toparlamak için uğraşların sonuç vermeye başlıyor.

Oğlak: İş yerinde dâhil olmak istemediğin bir konu hakkında fikrin alınabilir. Fikirlerini politik bir şekilde ifade ederek, onları epey şaşırtacaksın.

Kova: Çevrenle olan ilişkilerin gelişiyor. Eğer iş kurmayı düşünüyorsan, ortaklık konusunda atacağın adımlar bugün gündeme gelebilir.

Balık: Aile içerisinde yapılan konuşmalarda, yanlış anlaşıldığın hissine kapılabilirsin. Harcamalar konusunda bonkör davranmaktan çekinmiyorsun.

KOVA ÇAĞI'NDA DİJİTAL SANAT

Geleneksel Piyasa Biçim Değiştiriyor

Teknolojinin getirilerini çekmeyen sektör yok. Müzik, sinema, dizi sektörü ve elbette el sanatları… Hal böyle olunca sormadan edemiyoruz "ne olacak bu dünyanın hali?" diye. İşte bu sorumuzun cevabına büyük şirketler, CEO'lar ve start up projeler her gün cevap olurken, bugün yeni bir kavramla da sınava tutuşuyoruz; NFT!

Sanatçılar Duyurun Sesinizi!

Sanat sektöründe herkes hayalindeki gibi sergilerde eserlerini sergileyemiyor, milyonlar önünde şarkılarını söyleyemiyor ya da meramını dile getiremiyor. İşte gökyüzünün buradaki en büyük alameti farikalarından bir tanesi Kova Çağı'nın öncülüğünde vuku buluyor. Dijital sanatın ilk ayak sesleri olan bu sanal sergiler, el becerilerini, grafik sanat ustalıklarını ve görsel zekalarını üst düzey bir biçimde kullanan kişilere adeta bir biçilmiş kaftan. Gökyüzü size demez mi sanatçılar! "Daha ne duruyorsunuz." Diye.

Eseriniz Ömür Boyu Sizi Takip Edecek

NFT'nin getirdiği devrimsel değişimlerden bir tanesi de sanatçıların ellerini geleneksel satış piyasalarına mahkûm etmemek. Düşünün ki bir ünlünün sizin eserinizi beğenmesi ve bunu sosyal medya hesaplarında paylaşması bile sanatınızın önünü ne kadar açıveriyor, size öz güven veriyor, üretme isteği aşılıyor. İçinizden "e bu zaten yaşandı!" dediğinizi duyar gibiyim. Ancak aceleci olmayın bunlar sadece bir başlangıç. Çünkü sanal dünyanın ağında ortaya çıkarılan bu eserler, sahipleriyle beraber tanınmak istiyor. Geleneksel işleyen rutinlere ve prosedürlere sosyal medyanın karnı tok, zaman akıyor, sanat severler beklemiyor.

Manevi Bağların Dezenformasyonuna Son!

Dijital sanat eserlerinden en revaçta olanı NFT'lerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de sanatçıyla eseri arasında o eser satıldıktan sonra hemen engel konulmuş olmaması. Kağıt üzerinde ne kadar temel görünse de bu durum yıllar içinde değişen sanat eseri fiyatlarının, müzayede kurallarının ve eseriyle bağı kopmaya başlayan sanatçının en büyük kaygılarından bir tanesi. Kim el emeğiyle ürettiği, emek verdiği bir eseri sattığı anda unutmak ister ki… Sanatın amacı ismi ölümsüz kılmak, geleceğe dokunmak ve güzel hisler uyandırmak değil mi? Demem o ki NFT kültürü gün geçtikçe popülaritesini arttırırken adaletsizliğe maruz kalan bütün sanatçıların imdat çekici adeta.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 12 Kasım 2021 Cuma
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