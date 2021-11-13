Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 13 Kasım 2021 Cumartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Kasım 2021 Cumartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 13 Kasım 2021 Cumartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BENİ BİR DİNLER MİSİN?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Boş zamanını değerlendirmek ve sevdiklerinle vakit geçirmek isteyebilirsin. Ailene ayıracağın bu vakit kendini mutlu hissetmene sebep olabilir.
Boğa: Yaşam alanınla ilgili yapmış olduğun planlar gündeme gelecek. Tamirat, tadilat gibi işlere vakit ayırmak isteyebilir, eksiklerini tamamlayabilirsin.
İkizler: Bugünü evde geçirmek istemeyecek ve günün erken saatlerde hazırlıklar yapacaksın. Daha önce görmediğin fakat merak ettiğin yerleri görmek isteyebilirsin.
Yengeç: Süregelen sıkıntıları bir kenara atma zamanı. Bugünü kendine ayırmak isteyebilir ve bir süredir ara verdiğin spora yeniden başlamak isteyebilirsin.
Aslan: Cumartesi günü için düşündüğün planlarının içine hiç ummadığın konular dâhil olabilir. Kendini ifade ederken çekingen davranman günün planlarını değiştirebilir.
Başak: Bugün güne uykunu alamamış şekilde başlamanın etkisini hissedeceksin. Alacağın haberlerle ilgili şaşkınlıklar yaşayabilirsin.
Terazi: Hem duygusal hem de sosyal ilişkilerindeki çıkmazlara çare bulmak için kolları sıvayacaksın. Harcamalarını sınırlandırmak zorunda kalacağın masraflar çıkabilir.
Akrep: Tüm hafta bugünü beklemene rağmen yaptığın planlar altüst olabilir. Her ne kadar kendi alternatiflerini hazırlamak istesen de moral bozukluğun buna izin vermeyebilir.
Yay: Farkında olmadan bazı insanları kırmış ya da üzmüş olabilirsin. Bir süredir hayatında yapmak istediğin değişiklikler için bugün harekete geçerken, radikal kararlar almaktan da çekinmeyeceksin.
Oğlak: Bir süredir hesabını yaptığın satın alım konuları ile ilgili sorunlar yaşayabilir ve planlarını ertelemek zorunda kalabilirsin. Kariyer yönetimi yaparken daha atılgan davranacaksın.
Kova: Gün senin için beklediğinden de erken başlayacak. Son zamanlarda kendine zaman ayıramadığını fark edip, hafta sonu için küçük bir kaçamak yapmak isteyebilirsin.
Balık: Her ne kadar alışkanlıklarını bozmak istemese de yaşanacak bazı değişimler düzenini değiştirmene neden olabilir. Yetmezmiş gibi birde aile içerisinde de tartışma yaşanacak konular gündeme gelebilir.
BENİ BİR DİNLER MİSİN?
İlişkinin yazılı olmayan kuralları vardır. Bu kurallar daima dillendirilmez, ama ihlal edildiği anda o aşkın eskisi gibi olması da beklenmez. Bu yazımda iletişimin, dinlemenin, sevgili olmanın yanı sıra bir sırdaş olmanın uzun ömürlü ilişkiler için ne kadar önemli olduğuna değindim.
Şans gezegeni renk değiştirmeye hazırlanırken ilişkiler de boyut değiştirecek.
Öyle Demek İstemedim
Hayatımızdaki kişiyle yeri gelir güleriz, yeri gelir tartışırız, yeri gelir hırslarımızı sorgularız ve yeri gelir beraber gözyaşı dökeriz. Kırılma noktalarında insanın kalbi kontrolü kaybedebilir. Bu tarz durumlarda iki dudağımızın arasından çıkacak sözlerin karşı tarafta yaratacağı etki sandığımızdan da sarsıcı olabilir. Dolayısıyla iş işten geçtikten sonra; "öyle söylemek istememiştim." demek yerine, meramımızı daha uygun bir dille hayat arkadaşımıza anlatmamız gerekiyor, öyle değil mi?
İşin Kolayı Bahanelere Kaçmak
İletişimde hiçbir sorun çözülmez değildir. Çeşitli bahanelere yönelmek, ya da "öyle söylemek istememiştim" demek, bir sonraki davranışınıza da ışık tutar. Geri dönüşü olmayan bir yola doğru çıkarır insanı. İster bilerek olsun ister bilmeyerek, sorumluluklardan kaçmak, bir süre sonra bir girdap gibi içerisine çeker ve sarmaldan kurtulmak zorlaşır. Farkında değilken söylediğimiz sözler, bizleri bambaşka bir kişi haline dönüştürür.
Paylaşımın Temelinde Dinlemek Vardır
Paylaşımın temelinde dinlemek vardır. Hepimizin eksiği de bu konu da yok mu zaten? Dinleme konusunda eksiğimiz olduğu kadar karşımızdaki kişinin de bu özellikten yoksun olduğunu düşünür ve eleştiride bulunuruz. Durum her ne kadar istemediğimiz gibi olsa da kendi açımızdan bakmaktan vazgeçmeyiz. İnsan karşısındakine sunmadığı bir davranışı ondan bekliyor. İşte bütün tezatlık da burada başlıyor.
İletişim Doruklarda Yaşanıyor
Jüpiter'in Kova burcundan ayrıldığı günlerdeyiz. İletişimin, teknolojinin doruklara tırmandığı zamanlardan geçiyoruz. O yüzden de telafisi olmayacak davranışlardan kaçınmak ve başkalarını anlamak için bolca empati yapmalıyız. Siz kendinizi anlamadan, başkasından bu davranışı beklemeyin.