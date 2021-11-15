Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 15 Kasım 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Kasım 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 15 Kasım 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 15 KASIM 2021 PAZARTESİ

Koç: Yeni hafta senin için oldukça hareketli başlayacak. Gündemini meşgul eden konuların hemen bir sonuca varmasını isteyeceksin.

Boğa: Haftanın ilk gününden gündemin yoğun. Uzun süredir iş arayan bir Boğa burcuysan, aldığın ekstra eğitimlerin işe yaradığına şahit olacaksın.

İkizler: Yeni başlangıçlar yapmak için, beklemeyi tercih etmemene rağmen, kişisel güvenliğini garanti altına almayı düşünüyorsun. Atacağın adımlardan emin olmak isteyeceksin.

Yengeç: Kendine güveniyor ve olayları istediğin gibi yönlendirebiliyorsun. Arkadaşlarından olumlu etkiler alacak ve ortak etkinlikler konusunda yaratıcı tavırlarınla dikkat çekeceksin.