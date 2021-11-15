Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! 15 Kasım 2021 Pazartesi Günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 15 Kasım 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 15 Kasım 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Yeni hafta senin için oldukça hareketli başlayacak. Gündemini meşgul eden konuların hemen bir sonuca varmasını isteyeceksin.
Boğa: Haftanın ilk gününden gündemin yoğun. Uzun süredir iş arayan bir Boğa burcuysan, aldığın ekstra eğitimlerin işe yaradığına şahit olacaksın.
İkizler: Yeni başlangıçlar yapmak için, beklemeyi tercih etmemene rağmen, kişisel güvenliğini garanti altına almayı düşünüyorsun. Atacağın adımlardan emin olmak isteyeceksin.
Yengeç: Kendine güveniyor ve olayları istediğin gibi yönlendirebiliyorsun. Arkadaşlarından olumlu etkiler alacak ve ortak etkinlikler konusunda yaratıcı tavırlarınla dikkat çekeceksin.
Aslan: Yaşam alanını değiştirmek isteğin ağır basabilir. Bu yüzden harekete geçebilir ve evinle ilgili değişiklikler için bugün ilk adımı atabilirsin.
Başak: Yakın çevrenle ilişkilerinin yoğun ve aktif olduğu bir gündesin. Sosyal aktivitelerinde enerjik yapını kullanabileceksin ama birden fazla konuya aynı anda yoğunlaşabilirsin.
Terazi: Bugün karşılaşacakların seni oldukça şaşırtabilir. Hayatındaki bazı kişiler, etrafındaki insanlar hakkında gerçekleri ortaya çıkaracak.
Akrep: Kendini dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmen birçok konuda öne geçmene neden olacak. Gündemini kişisel bakımına ayırmaya karar vermişken, estetik operasyonlarına sıcak yaklaşabilirsin.
Yay: Yardıma muhtaç insanlar için düzenlediğin etkinlik ya da projen ile dikkatleri üzerine çekebilirsin. Aile şirketinde çalışan bir Yay burcuysan, yönetimde söz daha fazla söz sahibi olmak isteyeceksin.
Oğlak: Pratik zekân, problemleri hızlıca çözüme kavuşturmanı sağlıyor. Yine de karşındakilerin inatçı tavırlarından rahatsızlık duyabilirsin.
Kova: Yeni girişimler moralini yüksek tutmanı sağlayacak. İş arayışında olan bir Kova burcuysan, geçmişte yaptığın başvuruyla ilgili geri dönüş alabilirsin.
Balık: Bakış açını değiştirmene neden olan bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Sonunu görmediğin bir yola girme konusunda çekimser davranabilirsin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Tutulmanın olduğu bir haftaya adım atıyorsun. Aile içerisindeki konular bu haftan gündemin. Ailesiyle iş yapan bir Koç burcuysan, fikir ayrılıklarına dikkat, yol ayrımı olabilir.
Boğa Burçları: Burcunda meydana gelecek Parçalı Ay Tutulması, geçmiş konuları gündemine taşıyacak. Sorunları geride bırakırken rahatladığını da hissedeceksin. İkili iletişimde keskin tavırlara dikkat! Perşembe günü senin günün.
İkizler Burçları: Tutulma seni de es geçmeyecek. Kararsızım dediğin her ne konu varsa tutulmanın etkisini, bu konularda hissedeceksin. Geleceğe umutla bakarken, karar vermekten korkmayacaksın.
Yengeç Burçları: Toprak burcunda gerçekleşecek tutulma içsel konuları senin önüne getirebilir. Bu hafta yoğun bir gündemin olurken, kendi isteklerini de ihmal etmek istemeyeceksin.
Aslan Burçları: Sorumluluklarının arttığı bir haftaya adım atıyorsun. Ne zaman artmadı der gibisin… Tutulma seni desteklerken alacağın kararların arkasında duracaksın. Rüzgâr senin için esecek.
Başak Burçları: Toprak burcunda gerçekleşecek tutulma, bireysel hayatın önemini sana hatırlatacak. Spora başlaman gerektiğini düşünüyorsan, gök kubbenin mesajlarına kulak ver. Salı günü senin günün.
Terazi Burçları: Kuralcı halinden eser kalmayacak. İkili ilişkilerinde eskiden sorun ettiğin konular senin için birer birer çözülecek. Telefon trafiğinin azalacağı bir hafta olurken, kişisel seyahatlerin tutulmanın etkisiyle artış gösterebilir.
Akrep Burçları: Duygular mı mantık mı? Kendini arafta hissederken, içinden çıkamadığın konular artık rafa kalkacak. Çevrene karşı daha dikkatli davranırken, kelimelerini iki kere düşünme ihtiyacı kuracaksın. Salı günü senin için önemli.
Yay Burçları: Bu hafta gökyüzü gündemi yoğun. Burcun önce tutulma ile etkilenirken ardından da bir hafta sonraki burcunda meydana gelecek Güneş geçişi için hazırlıklara başlayacak. Dikkatli davranman gereken konular karşına gelirken şunu aklından çıkarma, kesin hükümlü olmak sana göre değil.
Oğlak Burçları: Belirsizlikleri hayatından söküp atıyorsun. Özellikle tutulmanın etkisiyle güzel bir hafta geçirirken, rahatladığını hissedeceksin. İkili ilişkilerde kıskanç tavırlarını biraz kontrol edebilirsen, senden iyisi yok unutma.
Kova Burçları: Keskin ve bir o kadar da somut adımlara merhaba. Hareketli olan gökyüzü takvimi senin için bolca hareketli bir hafta olacağını işaret ediyor. Güvendiğin kişileri gözün ararken, destek almaktan çekinmeyeceksin.
Balık Burçları: Yılın son Ay Tutulması bu hafta gerçekleşecek. Tutulma sana cesaret verirken, cesaret edemediğin konuların üzerine gideceksin. Eğer yalnızsan ve hoşlandığın birisi varsa, kim bilir belki de harekete geçme vakti gelmiştir.