Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri GS FB Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri satışa ne zaman çıkacak, çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.11.2021 07:51 Son Güncelleme: 16.11.2021 07:52

GS FB Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri satışa ne zaman çıkacak, çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

GS FB Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri satışa ne zaman çıkacak, çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Dev derbi için nefesler tutulurken Galatasaray (GS) – Fenerbahçe (FB) maç bilet fiyatı satın almak isteyen binlerce futbolsever tarafından araştırma konusu sahline geldi. Cimbom Süper Lig’in 13. Haftasında ezeli rakibi Fener’i sahasında ağırlayacak. Öte yandan “Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, GS FB maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. Dev derbi Ali Samiyen Spor Kompleksi NEF stadyumu'nda gerçekleşecek. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, GS FB maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

Galatasaray Fenerbahçe maçı biletleri satış tarihi, bilet fiyatları gibi birçok detay milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Dev karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler bu noktada bilet satış ekranının açılmasını bekliyor. 21 Kasım tarihinde Ali Samiyen Spor Kompleksi NEF stadyumu'nda gerçekleşecek maçla ilgili olarak "Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak, GS FB maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri satış fiyatı ve detaylar...

Süper Lig 13. Hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbi karşılaşması 21 Kasım 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalı ekranlarında yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı biletlerinin bugün veya yarın satışa sunulması bekleniyor.

Dev derbinin bilet fiyatları ise henüz belli değil.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talebi alındı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Bu iki güne dikkat! Çok sayıda il için kar ve sağanak uyarısı
Ocak ayında emekli memur maaşı zammı son dakika gelişmeleri: 2022 En düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum!
Hem oyuncu hem rütbeli dalgıç! Mustafa Üstündağ'ın oğlu Ahmet Kaan da onun izinde!
Bulgaristan tarihinde ilk: Bir Türk Cumhurbaşkanı adayı oldu! İşte aldığı oy oranı...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Aysun Kayacı babasının cenazesine katılmadı! Selahattin Kayacı son yolculuğuna uğurlandı
Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, şartları neler? Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı başvuruları ve branş dağılımı 2021:
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayet mektubu işe yaramadı! Avrupalı firmalar Kanal İstanbul için sıraya girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
GS FB Galatasaray Fenerbahçe maç biletleri satışa ne zaman çıkacak, çıktı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA