Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 17 Kasım 2021 Çarşamba

İLGİLİYKEN İLGİSİZ KALAN EBEVEYNLER

İlginin sonu yoktur. Aktıkça akar, yapıldıkça yapılır, hissettirildikçe fazlası istenir. Bağımlılık yaratır. Ancak ilgi gösterirken fark etmeden yavrularımızın yolunu mu tıkıyoruz? Onların fiziken yanında olsak da kalben yanında olmak için çaba sarf ediyor muyuz? Çoğu zaman hayır. Bizim yetiştiğimiz çocukluğa göre her ne kadar çocuklarımızla ilgilenip onlara kafa yorsak da bizim de dış etkenlerin içinde kaybolduğumuz bir gerçek.

Ne Yapabilirim?

Okunduğu üzere çok basit bir sorudur "ne yapabilirim?". Bu soruyu sormanın ya da sitem ederken kullanmanın bir sebebi olduğunu düşünen ebeveynler de çok. Dönem çok hızlı yaşanıyor, zamanı 24 saatin içerisine pay etmeye çalışırken çocuklarına vakit ayıramayan ebeveynler ne yazık ki elinden bir şey gelmediğini bir şekilde belli ediyor. Aslında ne kadar ilgili olsa da çocuğu için en iyi olanı istese de sırası geldiği anda bunu tam olarak gösteremiyor. Gösterse dahi dengeyi tutturamayabiliyor. Çocuklara yaklaşmak sanıldığı kadar kolay değil. Onların kalbine dokunmak, yanında olduğumuzu hissettirmek biz ebeveynlerin en önemli gayesi.

Sen mi? Ben Mi?

Yapılan davranışlar, alınan sorumluluklar aile içerisinde muhasebesi tutulmaması gereken konular. Bilirsiniz ki en küçük toplum parçası ailedir. Aile kavramı yapı olarak grup çalışmasını ve yardımlaşma esası üzerine kurulur. Ebeveynler kendi aralarında bu gibi soruları kendi aralarında sorsalar da bu konuşmayı çocuklarının önünde yapmamaları şart. En basiti şöyle düşünelim, birisi size karşı yaptığı şeyleri sürekli anlatıyorsa, sizin için sorumluluk alan kişilerin en detayına kadar ne yaptığını söylüyorsa bu durum bir zamandan sonra sizde özgüvensizlik sorunları uyandıracaktır. Sen şunları yaptın, ben bunu yaptım, sen bunu hiç yapmıyorsun daima ben yapıyorum gibi konuşmaların içinde olmak, ilgili ebeveyni haklıyken haksız duruma düşürebilir. Çocuğu uzun vadeli etkileyebilir. Çocuğunuzun yaşı kaç olursa olsun ona küçük sorumluluklar verin. Ama asla onun için yaptıklarınızı devamlı dile getirmeyin.

Anne Babalar Kulak Verin!

21. yüzyılda gezegenler en cabbar yıllarından geçerken anlamlandıramadığımız bir dönüşümün içindeyiz. Kaybolmamanızı tavsiye eder, sadeleşebildiğiniz kadar sadeleşmenizi öneririm. Ebeveynlik sürecinde çocuğunuzla en doğru iletişimi kurmak için ne mi yapabilirsiniz? Sorusuna gelince, çocuğun üzerine gitmeden bir algı operasyonu yapabilirsiniz. Tabiri caizse havada, karada, hatta yemek yerken, yıkanırken, oyun oynarken, uyurken bile… Ona anlatmak istediklerinizi farklı konular üzerinden mütemadiyen anlatabilirsiniz. Unutmayın bu çağın çocukları önümüzdeki 78 yılı yönetecek. Onlara verebileceklerimiz merhamet ve adalet dışında hiçbir şey yok. Çünkü onlar yeni dünyayı inşa edecek. Yeni dünyada da günümüzdeki gibi argümanlar, kuramlar ve mantık olmayacak.