Günlük burç yorumları: 22 Kasım Pazartesi günlük burç yorumu Uzman Astrolog Zeynep Turan tarafından duyuruldu!

Terazi: Yeni başlangıçlara açık olacağın bir gündesin. Sorumluluk alacağın konular üzerinde, düşündüğünden çok daha fazla zaman ve çaba harcaman söz konusu olabilir.

Akrep: Bugünün sana getirdiği aktiflikle, tüm hareketliliğin işlerine yansıyacak. Bulunacağın girişimlerde çok hırslı olman, başarıyı da beraberinde getirebilir.

Yay: Davranışlarıyla seni rahatsız eden kişilere karşı, tepkilerini dile getirmekten çekinmeyeceksin. Güneş bugün itibariyle, burcunda konumlanmaya başlıyor. Dalgınlığın sebebiyle eşyalarını kaybedebilirsin, dikkat!

Oğlak: Etrafındaki kişilerden destek aldığın bir güne başlıyorsun. Özellikle bugün önemli işlerinle ilgilenirken, çevrenden gelen yardımlar işlerini kolaylaştıracak.

Kova: Fevri davranışların bazen yanlış kararlar almana neden oluyor. Eğer çalışan bir Balık burcuysan, iş yerinde meydana gelen sorunlara dâhil olmak isteyemeyeceksin.

Balık: Maddi konulardaki planlarının bozulmasına sebep olacak gelişmeler gündeminde. Son günlerde üst üste gelen teknolojik cihazlardaki bozulmalar, seni planlarında olmayan masraflara itebilir.

BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Gökyüzünün programı burçların davranışlarını etkiler. Bu hafta Güneş'in Yay burcuna geçişiyle başlarken, ardından da Merkür, Güneş'in yanında yani Yay burcunda konumlanacak. Tabii bir de geçen hafta gerçekleşen tutulmayı da unutmamak gerek. Her ne kadar 19 Kasım'da gerçekleşmiş olsa da unutmayın tutulmanın etkisi 6 ay öncesi ve 6 ay sonrasına kadar etkilemektedir. Anlayacağınız hareketli bir gökyüzü gündemi bizleri bekliyor olacak.

Peki bu hafta gökyüzünde meydana gelecek olan gezegen hareketleri, hayatlarımızda hangi konuları öne çıkaracak? Hangi davranışlarda bulunmak olumlu etkiler getirirken, hangi davranışlar olumsuz etkiler bırakabilir. Haydi buyurun.

Koç burçları;

• Gelecek için plan yap

• Acele karar verme

Boğa burçları;

• Karşına çıkan fırsatları değerlendir

• Keskin bir dil kullanma

İkizler burçları;

• Değişim için harekete geç

• Emin olmadığın konularda kesin hüküm verme