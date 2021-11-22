Günlük burç yorumları: 22 Kasım Pazartesi günlük burç yorumu Uzman Astrolog Zeynep Turan tarafından duyuruldu!

Günlük burç yorumları Uzman Astrolog Zeynep Turan'ın yorumuyla yayınlandı. 22 Kasım Pazartesi günlük burç yorumu ve haftalık analizler Twitburc Zeynep Turan tarafından paylaşıldı. Astrolojiye ilgisi olan milyonlarca kişi bugün burcum ne diyor sorusuyla burç yorumunu araştırıyor. Aşk, aile, para, kariyer ve sağlık konularında bugün burcunuzu neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumları.
22 KASIM PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
İşte haftanın ilk gününde burçları bekleyen gelişmeler:
Koç: Bulunduğun ortamda farkını ortaya koymayı başarıyorsun. Haftanın ilk gününden itibaren girişimci tarafın ile birlikte iş yerinde fark yaratabilirsin.
Boğa: Geçmişe önem vermeme konusunda gayret içindesin. İçinde bulunduğun durumu tutarlılıkla sürdürmeye devam etmen, senin için olumlu sonuçları da beraberinde getirecek.
İkizler: Çevrendekilere yardımcı olan tavrının sana olumlu geri dönüşleri olacak. Bu sayede ortak çalışmalarda harika bir uyum görüntüsü içerisinde olabilirsin.
Yengeç: Çabaların ve yenilenmelerin karşısında olumlu gelişmelere tanık olacaksın. Kendine daha fazla zaman ayırarak, değişim sağladığın konuların üzerine gittiğin bir gündesin.
Aslan: Açık sözlü tavırların ile dikkat çekmeyi başarıyorsun. Eğer çocukların varsa, onların üzerine titreyebilir ve her anlarını gözlemlemek isteyebilirsin.
Başak: Bugün iletişiminin oldukça kuvvetli olduğu bir gün. Aktifliğinin temposuna çevrendekiler ayak uydurma konusunda biraz zorlanabilir.
Terazi: Yeni başlangıçlara açık olacağın bir gündesin. Sorumluluk alacağın konular üzerinde, düşündüğünden çok daha fazla zaman ve çaba harcaman söz konusu olabilir.
Akrep: Bugünün sana getirdiği aktiflikle, tüm hareketliliğin işlerine yansıyacak. Bulunacağın girişimlerde çok hırslı olman, başarıyı da beraberinde getirebilir.
Yay: Davranışlarıyla seni rahatsız eden kişilere karşı, tepkilerini dile getirmekten çekinmeyeceksin. Güneş bugün itibariyle, burcunda konumlanmaya başlıyor. Dalgınlığın sebebiyle eşyalarını kaybedebilirsin, dikkat!
Oğlak: Etrafındaki kişilerden destek aldığın bir güne başlıyorsun. Özellikle bugün önemli işlerinle ilgilenirken, çevrenden gelen yardımlar işlerini kolaylaştıracak.
Kova: Fevri davranışların bazen yanlış kararlar almana neden oluyor. Eğer çalışan bir Balık burcuysan, iş yerinde meydana gelen sorunlara dâhil olmak isteyemeyeceksin.
Balık: Maddi konulardaki planlarının bozulmasına sebep olacak gelişmeler gündeminde. Son günlerde üst üste gelen teknolojik cihazlardaki bozulmalar, seni planlarında olmayan masraflara itebilir.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Gökyüzünün programı burçların davranışlarını etkiler. Bu hafta Güneş'in Yay burcuna geçişiyle başlarken, ardından da Merkür, Güneş'in yanında yani Yay burcunda konumlanacak. Tabii bir de geçen hafta gerçekleşen tutulmayı da unutmamak gerek. Her ne kadar 19 Kasım'da gerçekleşmiş olsa da unutmayın tutulmanın etkisi 6 ay öncesi ve 6 ay sonrasına kadar etkilemektedir. Anlayacağınız hareketli bir gökyüzü gündemi bizleri bekliyor olacak.
Peki bu hafta gökyüzünde meydana gelecek olan gezegen hareketleri, hayatlarımızda hangi konuları öne çıkaracak? Hangi davranışlarda bulunmak olumlu etkiler getirirken, hangi davranışlar olumsuz etkiler bırakabilir. Haydi buyurun.
Koç burçları;
• Gelecek için plan yap
• Acele karar verme
Boğa burçları;
• Karşına çıkan fırsatları değerlendir
• Keskin bir dil kullanma
İkizler burçları;
• Değişim için harekete geç
• Emin olmadığın konularda kesin hüküm verme
Yengeç burçları;
• Küslükleri geride bırak
• Estetik yaptırmak için acele etme
Aslan burçları;
• Dekorasyon fikirlerini değerlendir
• Vakti gelen ödemelerini geciktirme
Başak burçları;
• Spora başlamak için daha fazla bekleme
• Çevrenle iletişim halinde olmayı ihmal etme
Terazi burçları;
• Sağlığınla ilgili konuları göz ardı etme
• Kendine daha fazla vakit ayır
Akrep burçları;
• Yatırım yapmak için daha fazla araştırma yap
• Tanık olduğun tartışmalarda taraf tutmaktan kaçın
Yay burçları;
• Yarım bıraktığın konuları daha fazla erteleme
• Kendi isteklerini gerçekleştirmek için bekleme
Oğlak burçları;
• Empati kurmaktan vazgeçme
• Elindeki parayı har vurup harman savurma
Kova burçları;
• Çevrene danışmayı ihmal etme
• Beslenmeni düzene sokmak için diyete başla
Balık burçları;
• Duygularını dile getirmekten korkma
• İşlerinin yoluna girmesi için sabret