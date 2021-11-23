Fenerbahçe ile Beşiktaş transferde karşı karşıya geldi! Real Madrid’in eski yıldızı...

Son dakika haberi... Devre arası transfer dönemine sayılı günler kala Fenerbahçe ile Beşiktaş, Real Madrid'in eski yıldızı Alvaro Medran için nabız yokluyor. Süper Lig'in iki devi, 27 yaşındaki İspanyol orta saha için karşı karşıya geldi.
Sezonu istedikleri gibi götüremeyen Fenerbahçe ve Beşiktaş, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı.
İtalyan medyası, Süper Lig'in iki ekibinin Real Madrid'in eski yıldızı Alvaro Medran'ın peşinde olduğunu yazdı.
Calcio Mercato'nun haberine göre MLS ekiplerinden Chicago Fire ile sözleşmesi sona eren İspanyol orta saha için Fenerbahçe ve Beşiktaş devreye girdi.
Haberde, Real Madrid ve Valencia formalarını da giyen Medran için iki takım, transfer döneminde girişimlere başlayacağı belirtildi.
Real Madrid altyapısında yetişen Alvaro Medran, Chicago Fire'on yanı sıra sırasıyla Real Madrid, Getafe, Valencia, Alaves ve Rayo Vallecano formaslarını giydi.
27 yaşındaki İspanyol orta saha, geçen sezon Chicago Fire formasıyla çıktığı 32 maçta 3 gol attı ve 6 asist kaydetti.
Alvaro Medran'ın 31 Aralık'ta Chicago Fire ile sözleşmesi sona erecek.