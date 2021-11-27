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Giriş Tarihi: 27.11.2021 20:36 Son Güncelleme: 27.11.2021 20:41

Erling Haaland'dan müthiş dönüş! Sakatlığını atlattı, oyuna girdi, 7 dakika sonra...

Erling Haaland’dan müthiş dönüş! Sakatlığını atlattı, oyuna girdi, 7 dakika sonra...

Son dönemde Avrupa'nın en çok takip edilen ve transferde adı en çok geçen yıldızlarından birisi olan Norveçli golcü Erling Haaland, yaşadığı sakatlığın ardından Borussia Dortmund'da 7 maç boyunca forma giyememişti. Bundesliga'da Wolfsburg maçıyla geri dönen genç yıldız, oyuna girdikten 7 dakika sonra golünü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile C Grubu'nda yer alan Borussia Dormund, Bundesliga'nın 13. haftasında Volkswagen Arena'da Wolfsburg'a konuk oldu.

Ev sahibi ekibin 2. dakikada Wout Weghorst'un golüyle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Emre Can, Borussia Dortmund'un kazandığı penaltıyı 35. dakikada gole çevirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 55. dakikada Donyell Malen ve 80. dakikada Erling Haaland ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Wolfsburg ise 20 puanla 7. sırada yer alıyor.

HAALAND'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ!

Avrupa devlerinin gözdesi Erling Haaland, bu sezon yaşadığı sakatlığın ardından Borussia Dortmund'da 7 maçı kaçırmıştı. Sakatlığını atlatarak yeniden kadroya dahil edildiği maçta 73'te oyuna giren Haaland, 80'de golünü attı.

Adeta golle dönen yıldız futbolcu, Bundesliga'da kırılması zor bir rekora da imza attı.

50 MAÇTA 50 GOL

Bundesliga'da çıktığı 50 maçta 50 gol atan Norveçli yıldız Haaland, 21 yaş 129 günle bu istatistiğe en az maçta ulaşan, en genç futbolcu oldu.

Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Köln sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 4-1, Bochum sahasında Freiburg'u 2-1 ve Hoffenheim deplasmanda Greuther Fürth'u 6-3 yendi. Hertha Berlin-Augsburg maçı ise 1-1 berabere sonuçlandı.

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Erling Haaland'dan müthiş dönüş! Sakatlığını atlattı, oyuna girdi, 7 dakika sonra...
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