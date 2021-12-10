Alsancak Mustafa Denizli Stadı Altay - Hatayspor maçıyla futbolseverlerle tekrar buluştu

Stat yıkılmadan önceki son müsabakada diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye rakip olan Hatayspor, bu sefer Altay'ın konuğu oldu.

Türk futbolunda, hem futbolculuğunda hem teknik direktörlüğünde birçok başarıya imza atan futbola başladığı Altay'da "Büyük Mustafa" lakabı alan Mustafa Denizli, adının verildiği statta ilk maçta Altay'ın başında sahaya çıktı.