Yönetim çatladı!

Başkan Elmas’ın istifasını istediği Rezan Epözdemir görevi bıraktı. Köksal Ünlü’nün de sırada olduğu ve ayrılıkların süreceği öğrenildi
Göreve geleli henüz 6 ay olan Galatasaray yönetimi karıştı. Başkan Burak Elmas ile daha önce sorunlar yaşayan başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti. Beşiktaş derbisinin ardından kulüpsözcüsü Remzi Sanver'le ters düşenEpözdemir, 2-1 kaybedilen F.Bahçe maçından sonra basına konuşmak istemiş ancak veto yemişti. Hande Ocak Başev'in CEO'luğa atanmasından haberdar edilmeyen Epözdemir, son yönetim toplantısında da başkanla tartışınca kriz tavan yaptı. Elmas, Rezan Epözdemir'in istifasınıistedi. Kadın futbol takımını kuran, G.Saray Adası sorununu çözen hukuktan sorumlu yönetici Epözdemir, yarın basın toplantısı düzenleyerek kulübe veda edecek. Seçim öncesi Fatih Terim'in avukatlığınıbırakan Epözdemir, tecrübelihocaya olan yakınlığı ile biliniyor. Yönetimde yaprak dökümü devam edecek. Elmas'ın istemediği kulüp genel sekreteri Köksal Ünlü'nün de istifa edeceği öğrenildi. Kulüp profesyonellerinden iletişimin başındaki Ahu Özyurt dagörevi bıraktı.