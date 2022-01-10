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Giriş Tarihi: 10.1.2022 18:22 Son Güncelleme: 10.1.2022 18:29

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim'e veda mesajı! "Siz bana harika bir hoca oldunuz..."

Kerem Aktürkoğlu’ndan Fatih Terim’e veda mesajı! Siz bana harika bir hoca oldunuz...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından öğrencilerinden ilk veda paylaşımı bu sezon performansıyla çıkışa geçen Kerem Aktürkoğolu'ndan geldi.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Sarı-kırmızılı takımdan ayrılan hocası Fatih Terim ile ilgili bir veda paylaşımında bulundu. Genç yıldızın eski hocasıyla ilgili paylaşımı şöyle;

"Her sporcunun hayatında dönüm noktaları vardır. Ben de bu dönüm noktalarını kariyerimde birçok kez yaşadım. Şüphesiz bunların en önemlisi, bana ve yeteneklerime olan sonsuz güveninizdi."

"Nice yetenekli Türk gencinin yeterli şans bulamadığı için kalıcı olamadığı bir futbol ortamında, siz bana olan inancınızı her daim hissettirdiniz. Bu inançla her gün daha iyi olmam için özverili bir liderlik gösterdiniz."

"Siz bana harika bir hoca oldunuz. Umarım ben de sizin öğrettiklerinizi gerçekleştirebilerek size layık bir öğrenci olabilmişimdir."

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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim'e veda mesajı! "Siz bana harika bir hoca oldunuz..."
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