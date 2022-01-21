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Giriş Tarihi: 21.1.2022 23:26 Son Güncelleme: 21.1.2022 23:35

Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray’da ayrılık resmen açıklandı! Gustavo Assunçao’nun sözleşmesi feshedildi

Galatasaray, sezon başında Portekiz ekibi Famalicao'dan kiralık olarak transfer ettiği orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray, sezon başında Portekiz ekibi Famalicao'dan transfer ettiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Gustavo Assunçao'nun kiralık sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, sezon başında Gustavo Assunçao için 100 bin euro kiralama bedeli ödemişti.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gustavo Assunçao ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Assunçao'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Assunçao, sezon ilk yarısında Galatasaray'da 2 maçta forma şansı buldu ve toplamda 76 dakika süre aldı.

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Galatasaray'da ayrılık resmen açıklandı! Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi
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