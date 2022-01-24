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Giriş Tarihi: 24.1.2022 17:57

Altınordu 6 ayda 6 futbolcusunu sattı!

DHA
Altınordu 6 ayda 6 futbolcusunu sattı!

Türk futbolunun oyuncu fabrikası Altınordu, son 6 ayda kendi yetiştirdiği ya da yıldızını parlattığı 6 oyuncuyu Avrupa'ya ve Türkiye'nin önemli kulüplerine gönderdi.

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan İzmir ekibinde son olarak 19 yaşındaki forveti Enis Destan, 600 bin Euro bonservis bedeliyle Süper Lig lideri Trabzonspor'a transfer oldu. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder gibi yıldızları bünyesinden çıkaran Altınordu, son dönemde yine oyuncu satışlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

2021 yılının temmuz ayında ön libero Oğulcan Ülgün'ü 3.5 milyon TL'ye İttifak Holding Konyaspor'a gönderen kırmızı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Metehan Mimaroğlu'nu 350 bin Euro'ya Adana Demirspor'a, kaleci Erhan Erentürk'ü 2.7 milyon TL'ye Bursaspor'a, Burak İnce'yi 1.3 milyon Euro'ya Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e yolladı. Yiğit Emre Çeltik ise Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'a başka kulübü transferinden yüzde 50 pay alma koşulu ile transfer oldu.

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Altınordu 6 ayda 6 futbolcusunu sattı!
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