Altınordu 6 ayda 6 futbolcusunu sattı!

2021 yılının temmuz ayında ön libero Oğulcan Ülgün'ü 3.5 milyon TL'ye İttifak Holding Konyaspor'a gönderen kırmızı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Metehan Mimaroğlu'nu 350 bin Euro'ya Adana Demirspor'a, kaleci Erhan Erentürk'ü 2.7 milyon TL'ye Bursaspor'a, Burak İnce'yi 1.3 milyon Euro'ya Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e yolladı. Yiğit Emre Çeltik ise Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard'a başka kulübü transferinden yüzde 50 pay alma koşulu ile transfer oldu.