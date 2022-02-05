Burak Elmas: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız demedik"

Sarı-kırmızılı kulübün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'ndeki İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleştirildi. Katılımcıların HES kodu sorgulamasıyla alındığı toplantı basına kapalı yapılırken, GS TV üzerinden canlı yayımlandı.

Toplantıda üyelerin eleştirilerine yanıt veren başkan Burak Elmas, yönetim olarak her türlü yapıcı tenkit ve öneriye açık olduklarını dile getirerek, "Galatasaray'ı buraya yaşanmışlıklar getirmedi mi? Büyüklerimizin bize bıraktığı miras olan Galatasaray'ı kurtarmak zorundayız. Galatasaray şu anda bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda." dedi.

Özellikle iletişim konusunda bazı eksiklikleri olduğunu vurgulayan Elmas, futbolda oluşturmak istedikleri modelle ilgili eleştirileri şöyle cevaplandırdı:

"Biz gençleştirme değil, yeni bir futbol stratejisi belirledik. Burada genç oyuncular, bonservis değeri getirecek oyuncular ve yanlarında da tecrübeli oyuncular olacak. 'Tamamen genç bir ekip kuracağız.' demedik. Son dönemdeki ihtiyaçlarımız için ikisini bedava kiralamak suretiyle transfer yaptık. Şili Milli Takımı'nın oyuncusu (Erick Pulgar) ile Barcelona yedek kalecisini (Inaki Pena) aldık. Bunlar kısa vadeli kontratlardır. Mustafa Muhammed'in milli takımda bulunması ve Diagne'nin de sakat olduğu bu dönemde Bafetimbi Gomis'i aldık. Galatasaray'a en uygun maliyetli ve en iyi oyuncuları transfer etmeye çalıştık. Burada projemizden herhangi bir dönüş yoktur."

Burak Elmas, son seçimde başkanlığa aday olan Metin Öztürk'ün "Sahada, masada ve parada sıfırız." şeklindeki sözlerine tepki göstererek, "Sahada sonuçların iyi olmadığı muhakkaktır ama bunları düzelteceğiz. Masada sıfır olduğumuz da sizin algınızdır. Her yerde çok güçlü şekilde masadayız. Sponsorlukları sordu. 12 yeni sponsor getirmişiz, buradan senelik 30 milyon lira ilave gelir gelmiş. 62 sponsorumuzdan da toplam senelik 131 milyon lira gelir gelmiş. Seçimden önce sponsorlarınızı bize devredeceğinizi söylediniz. Toplantı yaptık, koltuk karşılığı sponsorluk verdiğinizi, koltuk veremeyeceğimiz için bize gelemeyeceğini söylediniz. Altyapıya atadığımız Emir Kıvırcık'ı arayarak, 'Yakında seçim var, ben seçildiğimde orada kalacaksın.' dediniz. Hepsini açık konuşalım." ifadelerini kullandı.

"YIPRANMAYI GÖZE ALIYORUZ"

Galatasaray'ın zor bir dönemden geçtiğini, birlikte hareket ederek bunun üstesinden gelebileceklerini aktaran Burak Elmas, şunları kaydetti:

"İçeride hala benim yöneticilerime, Galatasaraylılar tarafından itibar suikastı yapılıyor. Biz hiçbir şey saklamıyoruz. Her şey açık. Sorabilirsiniz. Galatasaray'ın bilgisini Galatasaraylıdan saklayacak halimiz yok. 'Biz gelirsek, seneye Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız.' demedik. Galatasaray'ın önünde ciddi problemler var. Burada yıpranmayı göze alıyoruz. Yönetim kurulu üyesi ve arkadaşlarıma, 'Bunun sonucunda takdir edilmemeyi baştan kabul edin, çünkü Galatasaray'ın geleceğini kurtarmak için sempatik olmayan önlem ve kararlar almak zorunda kalabiliriz.' dedim. Galatasaray borcunu ödeyecek nakdi üretemez durumda. İlk önce oraya gelelim. Ücretlerimizi 30-35 milyon avro bandına çekmemiz lazım. Bu arada transferde hatalar yapılmış. Transferde hata yapılan hiçbir takımın Avrupa'da grubundan birinci çıktığını görmedim. Başka hatalar vardır, onun da gereği neyse önlemini aldık. Galatasaray sahada arzu etmediğimiz ve bizi rahatsız eden sonuçlardan toparlanarak çıkacak. Buna da kimsenin şüphesi olmasın."

"ADAY OLUP SONRA KAYBOLAN BAŞKAN VE YÖNETİCİLER OLMAYACAĞIZ"

Burak Elmas, Galatasaray Kulübünde zor bir dönemde göreve geldiklerini dile getirerek, "Bazı şeyleri düzeltebiliyorsak, anlamı var. Belki de düzeltilmesi gereken en zor dönemde bu göreve talip olduk ve görev bize verildi. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Biz hesap verebilir insanlarız. Biz aday olup sonra kaybolan başkan ve yöneticiler olmayacağız. Yine aranızda oturacağız. Biz, sizler gibi buranın bir parçasıyız. Lütfen dedikodularla, itibar suikastıyla Galatasaray'ın geleceğini köreltmeye çalışanlara izin vermeyin. Eğer Galatasaray adına bir şey yapmak gerekirse, Galatasaray sevgisiyle buna yapabilecek bir başkan ve yönetim kurulunuz var." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ın değerlerini, haklarını ve birlikteliğini savunmaya devam edeceklerini anlatan Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray'ı içinde bulunduğu bu durumdan çıkartmak için azami gayreti göstermeye, bunu da camiamızla birlikte yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın bugün içinde olduğu durum, herhangi bir yönetimin tek başına çözeceği bir durum değildir. Herkesin fikir ve önerilerine açığız. Galatasaray'da seçimden seçime gitmek için arkada yapılan dedikodulara, yönetim kurullarını eksik hale getirmek için yapılan itibar suikastlarına açık değiliz. Aynı şeyi yaparak farklı sonuç beklemeye çalışanlara, sabah akşam Galatasaray değerlerinden bahsedip, bunun aksini yapan insanlara karşı durmaya devam edeceğiz."

Son seçimde başkan adayı olan Metin Öztürk, Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti. Öztürk, "İnanılmaz başarılara imza atan Faruk Süren başkanımız da burada. Faruk Süren başkanımın yıllar önce, 'Galatasaray sıralamada üçüncüyse sonuncudur.' şeklinde net bir demeci var. Bugünkü durumu anlatmak bile istemiyorum" dedi.

"FLORYA'DAN GELECEK PARAYLA 4 MİLYAR LİRA OLAN BORCUMUZUN TAMAMININ SİLİNECEĞİ SÖYLENİYOR, ÜMİDİM ODUR"

Burak Elmas ve yönetiminin gençleştirme operasyonu yaptığını ancak kulübün mali yükünün arttığını belirten Metin Öztürk, "Geldiğimiz noktada 3 yıllığına gelen hoca 7. ayda kovuldu. Maliyetleri azaltmak için gençleştirme operasyonu yapıldı, 25 milyon avro harcandı, kulübün mali yükü arttı, sonra kümede kalabilmek için tornistan yapıldı. Şu an üzülerek söylüyorum; sahada, masada, parada sıfırız. 140 milyon avrodan bahsediliyordu, ne oldu bilmiyorum. Herhalde önümüzdeki ay açıklanacak, Florya'dan gelecek parayla 4 milyar lira olan borcumuzun tamamının silineceği söyleniyor. Ümidim odur. Daha kızım üye olamadı. İnşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir" diye konuştu.

HAYRETTİN KOZAK: SEVGİLİ BAŞKAN KENDİNİ YENİLEMEYE İHTİYACIN VAR

Divan kurulu üyelerinden Hayrettin Kozak, başkan Burak Elmas'ın güven tazelemek adına olağanüstü genel kurul kararı alması gerektiğini söyledi. Burak Elmas'tan seçime gitmesini rica eden Kozak, "Sevgili Başkan sıkıntıdasın, kendini yenilemeye ihtiyacın var. Kimse sana 'git' demiyor. Bir karar al. Bugünkü yönetimden arkadaşları al, takviyeler yap. Kurtuluşun yolu evvela buradan başlar. Bunu yap ki biz oturup yeniden başkan da aramayalım. Bugünkü Galatasaray'ımızın böyle bir evreden geçmesi zorunludur. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Seni sevmeyenler 'bunu yapma' der. Çok acil bir karar alacaksın ve hemen seçime gideceksin ki ne senin ne de Galatasaray'ın kaybedecek zamanı var. Bütün kalbimle bunu senden rica ederim" ifadelerini kullandı.