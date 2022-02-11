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Giriş Tarihi: 11.2.2022 13:14

Fenerbahçe zorlu Giresunspor deplasmanında

AA
Fenerbahçe zorlu Giresunspor deplasmanında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın (12 Şubat) GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor'la karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 37 puan yazdırdı. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta bir galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, haftaya 6. sırada girdi.

Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan GZT Giresunpor ise 26 puanla 16. basamakta yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Miguel Crespo ile sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo, karşılaşmada görev yapamayacak.

ALTAY BAYINDIR DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen kaleci Altay Bayındır'ın yarın kadroda yer alması bekleniyor.

Ligin 11. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle omzundan operasyon geçiren 23 yaşındaki file bekçisi, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde formasına kavuşacak.

Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlığını atlatan Miha Zajc da görev verilmesi durumunda yarın forma giyebilecek.

Sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu ise Giresunspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ferdi, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 26. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

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Fenerbahçe zorlu Giresunspor deplasmanında
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