Fenerbahçe zorlu Giresunspor deplasmanında

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 37 puan yazdırdı. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta bir galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, haftaya 6. sırada girdi.

Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan GZT Giresunpor ise 26 puanla 16. basamakta yer aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.