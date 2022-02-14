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Giriş Tarihi: 15.2.2022 00:13 Son Güncelleme: 15.2.2022 00:13

Fenerbahçe’ye Mesut Özil müjdesi!

DHA
Fenerbahçe’ye Mesut Özil müjdesi!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertli ekipte, Mesut Özil takımla çalıştı.

Can Bartu Tesislerinde koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman; çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi. GZT Giresunspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken 2'nci bölümünde rejenerasyon çalışmaları yaptı.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Bugün gerçekleştirilen antrenmanda Mesut Özil takımla birlikte çalışırken, Filip Novak saha çalışmalarına başladı. Serdar Dursun günü bireysel çalışmalarla tamamlarken; Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, tedavi programları ile noktaladı. Sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Fenerbahçe’ye Mesut Özil müjdesi!
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