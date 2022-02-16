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Giriş Tarihi: 16.2.2022 18:07

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı! Mesut Özil, salonda çalıştı...

AA
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı! Mesut Özil, salonda çalıştı...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde taktik ve duran top çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Filip Novak ve Luiz Gustavo katılmadı.

Yakın zamanda elmacık kemiğinde kırık meydana gelen Serdar Dursun çalışmalarını maskeyle sürdürdü.

Hastalığını atlatan Ozan Tufan takımla çalışırken, Mesut Özil hazırlıklarına önce sahada daha sonra salonda bireysel devam etti.

Fenerbahçe'de UEFA listesinde yer almayan Diego Rossi, Miguel Crespo ve Burak Kapacak yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı! Mesut Özil, salonda çalıştı...
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