Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe Çekya’da tur peşinde! Slavia Prag karşısında 11’ler belli oldu…
Giriş Tarihi: 24.2.2022 21:35 Son Güncelleme: 24.2.2022 21:37

Son dakika: Fenerbahçe Çekya’da tur peşinde! Slavia Prag karşısında 11’ler belli oldu…

Son dakika: Fenerbahçe Çekya’da tur peşinde! Slavia Prag karşısında 11’ler belli oldu…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk oluyor. Saat 23.00’te başlayacak olan zorlu karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, tur için gerekli skoru almanın peşinde. Karşılaşmanın ilk 11’leri de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk oluyor. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabakada, temsilcimiz galibiyet arayacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek.

Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

İLK 11'LER

Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Dorley, Traore, Holes, Schranz, Plavsic, Yira Collins Sor, Olayinka.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Ferdi, Serdar Dursun

FENERBAHÇE'DEKİ EKSİKLER

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, Slavia Prag karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak ile sarı kart cezalısı Miha Zajc, müsabakada görev yapamayacak. UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

Sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ile Kim Min-jae'nin kadroda yer alması bekleniyor. Belinden yaşadığı sakatlığı atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Mesut Özil hakkında ise son kararı teknik direktör İsmail Kartal verecek.

Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas ile Attila Szalai ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 2 oyuncu, Slavia Prag karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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Son dakika: Fenerbahçe Çekya’da tur peşinde! Slavia Prag karşısında 11’ler belli oldu…
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