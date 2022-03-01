İsmail Kartal, Kasımpaşa galibiyetinden sonra açıkladı! Ferdi Kadıoğlu’nun dönüş tarihi...

"3 HAFTA ÖNCE ARDA'YI KİMSE TANIMIYORDU"



İsmail Kartal, Arda Güler için daha önce korumamız lazım şeklindeki konuşmasının sorulması üzerine, "3 hafta önce Türkiye'de Arda'yı kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye Arda'yı konuşuyor, bundan çok memnunum ve demek ki doğru iş yapıyorum. Çağtay ve Ardaları çıkartıp oynatıyorum. Son zamanlarda Fenerbahçe tarihinde bunları oynatan tek teknik adam benim galiba. Türkiye'deki futbol adamlarımızın, federasyonun isteği genç oyuncuların oynaması değil mi ? Onları oynatacağız diye kaybetmeyelim. Bugün Ferdi 2 ay yok, Slavia maçında sakatlandı. O takım, en çok koşan, sert oynayan takımlardan biri. Biz Arda gibi oyuncuları doğru zamanda doğru şekilde oynatıp baskıdan kurtarmak ve bir şeyleri başarsın diye oynatıyoruz. Hatalarda yapacak, bunlar genç ve hata yapa yapa olacaklar. Ancak çok sert bir takım, bir kaç sefer aynı sertliği gösterselerdi ve bir iki kere hata yapsa özgüveni kaybetse, sahada sindirselerdi biz bugün çok daha fazla onun özgüveni kazanmasını yapacak şeyler daha zor olurdu. Bugün ilk 11 başladı, yarın oynayacak diye garanti yok. Burası Fenerbahçe. Doğru maçlarda oynata oynata Fenerbahçe'nin ve Türk futbolun en iyi oyuncularından biri olacak. Herkesin sabırlı olması lazım. Bu oyuncu ve diğer oyuncularımız gibi hepsine sahip çıkıp destek olmamamız lazım. 17 yaşına girdi bu çocuk. 3 hafta önce Arda diye bir şey yoktu Türkiye'de, biz oynattık. Fenerbahçe kazandı, Türk futbolu kazandı. Geç bulduk çabuk kaybetmeyelim" şeklinde konuştu.