İsmail Kartal, Kasımpaşa galibiyetinden sonra açıkladı! Ferdi Kadıoğlu’nun dönüş tarihi...

Fenerbahçe, ligin 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 90+1. dakikada Szalai'nin golüyle 2-1 mağlup etti. Müsabakanın henüz başında 6. dakikada Miha Zajc'ın şık golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, devreyi de bu skorla önde tamamladı.
İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa, 67. dakikada Muleka'nın golüyle skorda eşitliği yakaladı. Kalan bölümde baskısını artıran sarı-lacivertlier, 90+1. dakikada Attila Szalai'nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 27 hafta sonunda puanını 46'ya yükseltti.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş tarihini açıkladı.
İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:
"Kazanmaya gelmiştik. Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırabilmek için oyuncularımızla birlikte, kendimize yakışır bir yerde ligi tamamlamak istiyoruz. Üst üste 3. maçımızı kazandık. İlk devre, 2 ve 3. golleri bulabilirdik. Sonrasında Kasımpaşa dengeyi buldu."
"Kazandığımız için mutluyum ama beni daha çok mutlu eden bir şey vardı, o da kulübedeki oyuncularımın da maçı kazanmayı çok istemesi. Oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum."
"Ferdi Kadıoğlu 1.5-2 ay yok. Filip Novak'ın ne zaman döneceği belli değil."
"3 HAFTA ÖNCE ARDA'YI KİMSE TANIMIYORDU"
İsmail Kartal, Arda Güler için daha önce korumamız lazım şeklindeki konuşmasının sorulması üzerine, "3 hafta önce Türkiye'de Arda'yı kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye Arda'yı konuşuyor, bundan çok memnunum ve demek ki doğru iş yapıyorum. Çağtay ve Ardaları çıkartıp oynatıyorum. Son zamanlarda Fenerbahçe tarihinde bunları oynatan tek teknik adam benim galiba. Türkiye'deki futbol adamlarımızın, federasyonun isteği genç oyuncuların oynaması değil mi ? Onları oynatacağız diye kaybetmeyelim. Bugün Ferdi 2 ay yok, Slavia maçında sakatlandı. O takım, en çok koşan, sert oynayan takımlardan biri. Biz Arda gibi oyuncuları doğru zamanda doğru şekilde oynatıp baskıdan kurtarmak ve bir şeyleri başarsın diye oynatıyoruz. Hatalarda yapacak, bunlar genç ve hata yapa yapa olacaklar. Ancak çok sert bir takım, bir kaç sefer aynı sertliği gösterselerdi ve bir iki kere hata yapsa özgüveni kaybetse, sahada sindirselerdi biz bugün çok daha fazla onun özgüveni kazanmasını yapacak şeyler daha zor olurdu. Bugün ilk 11 başladı, yarın oynayacak diye garanti yok. Burası Fenerbahçe. Doğru maçlarda oynata oynata Fenerbahçe'nin ve Türk futbolun en iyi oyuncularından biri olacak. Herkesin sabırlı olması lazım. Bu oyuncu ve diğer oyuncularımız gibi hepsine sahip çıkıp destek olmamamız lazım. 17 yaşına girdi bu çocuk. 3 hafta önce Arda diye bir şey yoktu Türkiye'de, biz oynattık. Fenerbahçe kazandı, Türk futbolu kazandı. Geç bulduk çabuk kaybetmeyelim" şeklinde konuştu.