Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00 başlayacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Süper Lig'deki son 3 maçını kazanan Fenerbahçe serisini sürdürmek istiyor. 5 maçlık galibiyet serisi bulunan lider Trabzonspor'un da tek hedefi Kadıköy'de kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak...
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Denswil, Puchacz, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Enner Valencia, bordo-mavililere karşı forma giyemiyor.
MESUT KADROYA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aranın ardından kadroda... Yaşadığı hastalık ve sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, 7 maç sonra kadroya dahil oldu. Ligde son olarak 10 Ocak'ta Altay ile oynanan müsabakada forma giyen Mesut, 5 lig, 1 Türkiye Kupası ve 2 Avrupa maçını kaçırmıştı.
FENERBAHÇE BU SEZON İLK PEŞİNDE
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında galip gelmesi durumunda bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kazanmış olacak. Sezonun ilk 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, aynı seriyi 6, 7 ve 8. haftalarda bir kez daha tekrarlamıştı. Uzun bir aranın ardından üst üste 3 maç kazanmayı tekrar başaran sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek bu sezon bir ilki de başarmayı amaçlıyor.
İRFAN CAN KAHVECİ SARI KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcu, süre alması ve kart görmesi durumunda ligin 29. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR'DA HEDEF GALİBİYET
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28. haftasında 66 puanla zirvenin sahibi Trabzonspor, 20 puan farkı bulunan ligin 4. sırasındaki rakibi Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşıyor. Ligin 9. haftasında oynanan ve 3-1 skorla Trabzonspor'un kazandığı karşılaşmanın sonunda Bordo-Mavililer, Fenerbahçe'yi geçerek liderliği elde etmişti. 19 haftadır liderlik koltuğunu bırakmayan Trabzonspor ile Fenerbahçe, 48 yılı aşkın rekabette tüm müsabakalar olmak üzere 131 kez, ligde ise 98. kez karşılaşmaya hazırlanıyor.
LİGDE 24 YILDIR KADIKÖY HASRETİ
Süper Lig'de bugüne kadar 97 kez karşılaşan rakiplerden Fenerbahçe'nin 39, Trabzonspor'un 25 galibiyeti bulunurken 33 maçta beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer, ezeli rakibini Kadıköy'de 2020 yılı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 3-1 skorla yenerek 23 yıllık hasrete son vermişti. Fenerbahçe'yi ligde ise en son 23 Ağustos 1997 yılında oynanan karşılaşmada yenen Trabzonspor, ligde 24 yıldır sarı lacivertli ekibe karşı galibiyet almadı. Bu sezon istikrarlı performansıyla şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısında mağlup ettiği rakibini evinde yenip 24 maçlık hasrete son vermek istiyor.
AVCI'NIN FENERBAHÇE RAPORU
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımda Fenerbahçe ile 3'üncü kez karşılaşacak. Bordo-mavili takımla birlikte Kadıköy'deki ilk maçına çıkacak olan Avcı, 2020-21 sezonunda oynanan ilk maçta Trabzon'da 1-0 mağlup olmuş, bu sezon ligin 9'uncu haftasında oynanan karşılaşmada 3-1'lik skorla Fenerbahçe'ye geçit vermemişti. Avcı, teknik adamlık kariyeri boyunca Fenerbahçe ile 25 kez karşılaşırken, bu karşılaşmalardan 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.
16 YILLIK REKABETTE AVCI ÜSTÜN
Bordo-Mavilileri başarılı hocası, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile kariyeri boyunca 8 müsabakada karşı karşıya geldi. 16 yıllık geçmişleri bulunan teknik adamlar, son olarak 2020-21 sezonunda oynanan Trabzonspor-Konyaspor mücadelesinde karşılaşırken 3-1 skorla sahadan galibiyetle ayrılan Abdullah Avcı oldu. Teknik adamların bugüne kadar karşılaştıkları mücadelelerinde 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 3 beraberlikle Abdullah Avcı'nın üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe'de ikinci dönemini yaşayan İsmail Kartal'ın 16 yıl boyunca Avcı'ya karşı aldığı tek galibiyet, 2014-15 yılında Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması olmuştu.
TRABZONSPOR'DA DA 4 EKSİK VAR
Trabzonspor'da ise dev maçta sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ile koronavirüs testi pozitif çıkan İsmail Köybaşı forma giyemiyor.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE REKABETİNDE 131. RANDEVU
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 48 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farkla üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe , 97 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 49'unu kazandı, bordo-mavili takım ise 42 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertlilerin toplam 163 golüne, Trabzonspor 145 golle cevap verdi.
LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE
Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 25 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.Fenerbahçe'nin ligdeki 128 golüne, Trabzonspor 100 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı bordo-mavililer 3-1 kazanmıştı.
İSTANBUL'DA FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ
İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 62 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 28, Trabzonspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 23 maçta da eşitliği bozamadı, Fenerbahçe 90, Trabzonspor ise 61 gol attı. Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 21, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 20 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
FENERBAHÇE LİGDE TRABZONSPOR'A SAHASINDA 24 MAÇTIR YENİLMİYOR
Sarı-lacivertli takım, sahasında Trabzonspor ile yaptığı son 24 lig maçında 13 kez galip geldi, 11 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.
EN GOLLÜ MAÇLAR
İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.