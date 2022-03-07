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Giriş Tarihi: 7.3.2022 16:00 Son Güncelleme: 7.3.2022 16:14

Fenerbahçe, Alanya maçı hazırlıklarına başladı! Eksikler geri dönüyor…

AA
Fenerbahçe, Alanya maçı hazırlıklarına başladı! Eksikler geri dönüyor…

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor. 1-1 biten Fenerbahçe – Trabzon maçı sonrası gaz kesmeden sonraki maçın hazırlıklarına başlayan sarı lacivertlilerde Luiz Gustavo ve Filip Novak, takımla birlikte çalışmaya başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Uzun süredir sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor maçında forma giyen oyuncuların antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanda 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldığı aktarıldı. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Uzun süredir sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı, Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun ise tedavilerine devam edildiği bildirildi.

Fenerbahçe, yarın izin yapacak ve 9 Mart Çarşamba günü hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe, Alanya maçı hazırlıklarına başladı! Eksikler geri dönüyor…
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