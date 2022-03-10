Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! FIFA’nın Rusya ve Ukrayna kararı sonrası...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, uzun zamandır arayışta olduğu sol bek transferi için rotasını Rusya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası FIFA'nın her iki ülkede de sezon sonunda serbest bıraktığı yabancı futbolcular için harekete geçti.
Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası FIFA, sezon sonunda her iki ülkedeki yabancı futbolcuların serbest kalacağını açıkladı.
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, sol bek transferi için harekete geçerken çalışmalara erkenden başladı.
Sarı-lacivertlilerde sol bek bölgesinde oynayan Filip Novak, bu sezon sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı.
Çekyalı oyuncunun eksikliğinde Ferdi Kadıoğlu, zaman zaman sol bek mevkisinde görev yaparken Fenerbahçe devre arasında istediği Ghislain Konan transferini yapamamıştı.
Fenerbahçe'de son olarak sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen 20 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp sol bek bölgesinde oynadı.
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Spartak Moskova'nın sol beki Ayrton Lucas ve Zenit'den Douglas Santos için harekete geçti.
Haberde Spartak Moskova'nın sol beki Ayrton Lucas'a teklif götüren Sarı-lacivertlilerin yanıt beklediği belirtildi.
2019'da Fluminense'den Spartak Moskova'ya 7 milyon euro karşılığında transfer olan 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Son 3 sezon Rus ekibinin formasını giyen Ayrton Lucas, Spartak Moskokva formasıyla toplamda ise 106 maçta 4 gol attı ve 11 asist kaydetti.
Kanarya'nın bir diğer sol bek adayı olan Zenitli Douglas Santos da kendisine yapılan teklifleri değerlendiriyor.
Zenit'in 2019'da Hamburg'dan 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek, bu sezon 27 maçta 4 asist yaptı.
Granada, Udinese, Atletico Mineiro ve Hamburg gibi takımların da formasını giyen Douglas Santos için şu ana kadar toplamda 27 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
Brezilyalı oyuncu Zenit formasıyla son 3 sezonda toplamda çıktığı 99 maçta 3 gol attı ve 18 kaydetti.