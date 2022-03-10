Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! FIFA'nın Rusya ve Ukrayna kararı sonrası...
Giriş Tarihi: 10.3.2022 21:07 Son Güncelleme: 10.3.2022 21:10

Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! FIFA'nın Rusya ve Ukrayna kararı sonrası...

Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! FIFA’nın Rusya ve Ukrayna kararı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası FIFA, sezon sonunda her iki ülkedeki yabancı futbolcuların serbest kalacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, sol bek transferi için rotasını Rusya'ya çevirdi. İşte Sarı-lacivertlilerin transfer etmek istediği isimler...

Son dakika haberi... Fenerbahçe, uzun zamandır arayışta olduğu sol bek transferi için rotasını Rusya'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Rusya - Ukrayna savaşı sonrası FIFA'nın her iki ülkede de sezon sonunda serbest bıraktığı yabancı futbolcular için harekete geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası FIFA, sezon sonunda her iki ülkedeki yabancı futbolcuların serbest kalacağını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, sol bek transferi için harekete geçerken çalışmalara erkenden başladı.

Sarı-lacivertlilerde sol bek bölgesinde oynayan Filip Novak, bu sezon sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kaldı.

Çekyalı oyuncunun eksikliğinde Ferdi Kadıoğlu, zaman zaman sol bek mevkisinde görev yaparken Fenerbahçe devre arasında istediği Ghislain Konan transferini yapamamıştı.

Fenerbahçe'de son olarak sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen 20 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp sol bek bölgesinde oynadı.

Sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı Hatayspor maçında genç oyuncu 90 dakika sahada kalmıştı.

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, Spartak Moskova'nın sol beki Ayrton Lucas ve Zenit'den Douglas Santos için harekete geçti.

Haberde Spartak Moskova'nın sol beki Ayrton Lucas'a teklif götüren Sarı-lacivertlilerin yanıt beklediği belirtildi.

2019'da Fluminense'den Spartak Moskova'ya 7 milyon euro karşılığında transfer olan 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bu sezon çıktığı 28 maçta 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Son 3 sezon Rus ekibinin formasını giyen Ayrton Lucas, Spartak Moskokva formasıyla toplamda ise 106 maçta 4 gol attı ve 11 asist kaydetti.

Kanarya'nın bir diğer sol bek adayı olan Zenitli Douglas Santos da kendisine yapılan teklifleri değerlendiriyor.

Zenit'in 2019'da Hamburg'dan 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek, bu sezon 27 maçta 4 asist yaptı.

Granada, Udinese, Atletico Mineiro ve Hamburg gibi takımların da formasını giyen Douglas Santos için şu ana kadar toplamda 27 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

Brezilyalı oyuncu Zenit formasıyla son 3 sezonda toplamda çıktığı 99 maçta 3 gol attı ve 18 kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Antalya'daki tarihi Rusya Ukrayna zirvesi sona erdi! Peş peşe açıklamalar: Bu formatta bir daha görüşürüm
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak: 2030’dan önce gaz ihraç eden ülkelerden olacağız
Son dakika: MHK 13 hakemi neden ihraç etti? Çarpıcı açıklama! "Dünya Kupası elinden alındı"
Son dakika | Lavrov doğum hastanesinin neden vurulduğunu açıkladı
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Son dakika: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan flaş açıklamalar! "Hakemlerin suç örgütü ile..."
Son dakika: Barcelona maçı öncesi gerçek ortaya çıktı! Galatasaraylı 4 oyuncu...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Berat Albayrak ile ilgili çok çarpıcı yazı: 'Yapamazsınız' denilenleri yaptı! Türkiye'yi lobilerin operasyonlarından kurtardı
Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe transferde atağa kalktı! FIFA'nın Rusya ve Ukrayna kararı sonrası...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA