Son dakika haberleri… Bu sezon yaz transfer döneminde yeni bir kadro kuran Galatasaray, Süper Lig'de hayal kırıklığı yarattı. Avrupa Ligi'nde ise başarılı bir grafik çizildi.
Turnuvanın en zorlu takımlarının yer aldığı grubu namağlup bir şekilde lider bitiren Galatasaray, son 16 turuna yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın olduğu gruptan 12 puanla lider çıkmıştı.
Temsilcimizin karşısına son 16 turunda İspanyol devi Barcelona geldi.
Son yıllarda eski günlerini aratan bir görüntü çizen Barcelona, Xavi Hernandez ile yeniden yükselişe geçmeyi planlıyor.
Bu süreçte LaLiga'da 2022 yılının en çok puan toplayan takımı olan Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'ni de bir fırsat olarak görüyor.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmesinin ilk maçı, Barcelona'nın evinde Camp Nou'da oynandı.
Barcelona ve Galatasaray, son lig karşılaşmalarına göre ilk 11'lerinde rotasyon yaptı.
Galatasaray, son Konyaspor maçına göre orta sahasında ve forvetinde değişikliğe gitti.
Teknik direktör Domenec Torrent, Barcelona karşısındaki ilk 11'inde 4 oyuncusunu değiştirerek, forvette Bafetimbi Gomis'in yerine Mustafa Muhammed'e, orta sahada ise Erick Pulgar, Alexandru Cicaldau ve Emre Kılınç'ın yerlerine Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel'e şans verdi.
BARCELONA'DA 6 DEĞİŞİKLİK
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez ise son lig maçına göre ilk 11'de 6 futbolcusunu değiştirdi. Katalan takımının tecrübeli isimleri Gerard Pique, Dani Alves, Sergio Busquets ile forvetteki Aubameyang, Gavi ve Ousmane Dembele, Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya çıkmadı.
Forvet 3'lüsünü Adama Traore, Memphis Depay ve Ferran Torres ile kuran Xavi, defansta Dest ve Eric Garcia, orta sahada ise Nicolas Gonzalez'i tercih etti.
CAMP NOU'DA HAYRAN BIRAKTI
Dev mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona ererken hem Galatasaray hem de Barcelona'nın tehlikeli pozisyonları oldu. İspanyol devinin birçok atağının tehlikeye dönüşmesine izin vermeyen isim Brezilyalı savunmacı Marcao oldu.
Barcelona'ya karşı 7 kez ikili mücadeleye giren Marcao, bu ikili mücadelelerin 6'sını kazandı. Öte yandan 2 kez top kapan deneyimli savunmacı, 2 uzaklaştırma 2 pas arası yaptı.
Marcao'nun bu performansı, İspanyollardan da övgü topladı. Bazı Barcelonalı taraftarlar, Marcao için Galatasaray'ın en iyisi söyleminde bulundu.
KEREM VE PENA DA ÖVGÜ ALDI
Galatasaray'da Barcelona'nın 2 net pozisyonu müthiş kurtarışlarla engelleyen Inaki Pena, Barcelona taraftarların gözüne giren isim oldu.
İspanyollar, Pena için olağanüstü kurtarışlara imza attı yorumunu yaptı.
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu ise bir pozisyonda üst üste çalımlarla giderek şutunu çekmiş, ancak top az farklı auta çıkmıştı.
Bu pozisyonun ardından Barcelona taraftarları, Kerem Aktürkoğlu için "Tıpkı Messi gibi" yorumunu yaptı.