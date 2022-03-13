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Giriş Tarihi: 13.3.2022 17:51 Son Güncelleme: 13.3.2022 18:01

Son dakika: Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika: Fenerbahçe, Alanyaspor’a konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'a konuk oluyor. Ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet alan Fenerbahçe, Alanyaspor'u da kayıpsız geçerek üst sıralara tırmanışına devam etmek istiyor. Saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu... İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde oynadığı son 4 maçın 3'ünü kazanan ve hanesine 10 puan yazdıran Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli ekip, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

ALANYASPOR: Marafona, Umut, Efecan, Efkan, Awaziem, Novais, Milunovic, Emre, Juanfran, Furkan, Tayfur

FENERBAHÇE: Altay, Min-Jae, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Ozan, Zajc, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun

Spor Toto Süper Lig'de yaptığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Aytemiz Alanyaspor ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte 3 futbolcu, Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç men cezası alan Mert Hakan Yandaş, takımdaki yerini alamayacak.

Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören ve bir maç men cezasına çarptırılan İrfan Can Kahveci de müsabakada görev yapamayacak.

Bu 2 oyuncunun yanı sıra sakatlığı süren Ferdi Kadıoğlu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Filip Novak, Luiz Gustavo ve Enner Valencia'nın ise kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu...
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