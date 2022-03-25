Baskıyı aşar

Fransız teknik adamın şifrelerini çözen İngiliz gazeteci, “Büyük isimlerle çalışmaya alışkın. Felsefesi başarılı olduğunda izlemesi çok keyifli. Daha az topa sahip olmakla birlikte etkili oyunu tercih ediyor” dedi
Beşiktaş, son olarak İngiliz ekibi West Bromwich'te görev alan teknik direktör Valerien İsmael ile 1+1 yıllıkanlaşmaya vardı. Fransız hoca, ilk sınavınaTrabzonspor deplasmanında çıkacak. 46 yaşındaki İsmael'i BirminghamLive'in West Bromwich muhabiri JoeChapman'a sorduk. İşte İngiliz gazetecinin gözünden Beşiktaş'ın yeni hocası. Valerien İsmael size göre nasıl birteknik direktör?Onun çok net bir felsefesi var. Genelliklebu felsefesinden hiçbir durumda uzaklaşmaz. Takımını, hücum oyuncularının yüksek baskısına dayalı 3-4-3 dizilişiyle oynatıyor. Ismael'in takımları daha az topa sahip olmakla birlikte etkili oyunu tercih ediyor.
ENERJİK BİR TAKIM İSTER
Beşiktaş, hedefi şampiyonluk olan, çılgıntaraftara sahip. Baskıdan etkilenir mi?Beşiktaş, West Bromwich ve İsmael'in dahaönce çalıştırdığı Barnsley'den çok farklı.Ancak Avusturya'da LASK'ı yönetme tecrübesivar. Avrupa Ligi'nde görev aldı. Bundesliga'daWolfsburg II ile çok büyük stadyumlarda,çok sayıda taraftar önünde bulundu.Büyük beklentilerle başa çıkabilir. Oyun sistemi ve felsefesi nedir?Sistemi 3-4-3... Savunmada üç oyuncu oynar.İki kanat açıkta ve orta sahada çok enerjikiki oyuncu olur. Felsefesi başarılı olursa takımıizlemek harika olabilir. Bu sezon başındaWest Brom'daki oyuncular tam olarak onunistediklerini gerçekleştirdiler. Tarihlerinde ilkkez ilk 10 lig maçında yenilmediler.
DEĞİŞIME AYAK UYDURMALI!
Size göre eksiklikleri neler?West Bromwich'te bir kez bile değişmedi.Karşı takımın topa daha fazla sahip olmasınarağmen, öğrencilerinin yüksek pres yapabilmesiiçin 3-4-3 sistemiyle dikey birfutbol oynatıyor. Eğer sistem işlemezseolumsuz sonuçlar çıkabiliyor. Bromwich'tebunu yaşadı ve ilerleyen haftalardatakımı kötü sonuçlar aldı. Beşiktaş'ta Vida, Pjanic, Batshuayi,Alex gibi kariyerli oyuncular var. Bu oyuncularlasıkıntı yaşayabilir mi?Bayern Münih'te Lahm, Schweinsteiger,Kahn ve diğerleri ile aynı soyunma odasındaydı.Büyük isimlerle oynayıp, çalışmaya alışkın.
KURMAYLARIYLA BİRLİKTE GELDİ
Kartal'ın yeni teknik patronu Valerien İsmael İstanbul'a iki yardımcısıyla birlikte geldi. Yardımcı antrenör Adam Murray ve spor bilimi koçu Jonny Northeast hemen iş başı yapacak. 46 yaşındaki çalıştırıcı bugün sözleşme imzalayıp mesaiye başlayacak.
2 AY İÇİN 300 BİN EURO ALACAK
Fransız teknik adam, kalan 8 maçın dışında, 1+1 yıllık kontrata imza attı. Bu sezonun kalan 2 ayı için yardımcılarıyla birlikte 300 bin Euro alacak. Gelecek sezon 1.2 milyon Euro senelik ücret kazanacak.
KARAVELI, ALTYAPIYA
DÖNDÜ! BEŞIKTAŞ'TA teknik direktörlük koltuğunu Valerien Ismael'e teslim eden Önder Karaveli'nin kulüp bünyesinde hangi görevde yer alacağı belli oldu. 47 yaşındaki çalıştırıcı, altyapı sorumlusuolarak çalışmalarını yürütecekve A Takım ile U19 arasındaköprü vazifesi görecek. Önder hoca, Beşiktaş'ta 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bir Süper Kupa kazandı.