Son dakika: Burak Elmas TFF'yi istifaya davet etti! "Asıl yalan budur!..."

Kendisi, altı kişinin bir arada şahit olduğu bir toplantıda yaşananları hiçbir endişe duymadan yalan olarak nitelemiştir. Asıl yalan budur! Sayın Başkan, asli görevi olan Türk futbolunu yönetmeyi ve çürümüş hakemlik müessesesini ıslah etmeyi başaramadığından, her durumdan ucuz kahramanlık üretmeye çalışmaktadır.