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Giriş Tarihi: 27.3.2022 22:46 Son Güncelleme: 27.3.2022 22:56

Son dakika: Burak Elmas TFF'yi istifaya davet etti! "Asıl yalan budur!..."

Son dakika: Burak Elmas TFF’yi istifaya davet etti! Asıl yalan budur!...

Son dakika haberi... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini ve tüm kurullarını istifaya davet etti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini ve tüm kurullarını bir kez daha istifaya davet ediyoruz." başlıklı yazıyla Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden TFF yönetimini istifaya davet etti.

Galatasaray Kulübünden Burak Elmas imzalı yapılan açıklama şu şekilde; "Kulübümüzün demokratik bir şekilde ve tüzüklerimize uygun olarak gerçekleşen Olağan Genel Kurulu sonrası, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı açıklamayı hayret ve üzüntüyle okudum.

Kendisi, altı kişinin bir arada şahit olduğu bir toplantıda yaşananları hiçbir endişe duymadan yalan olarak nitelemiştir. Asıl yalan budur! Sayın Başkan, asli görevi olan Türk futbolunu yönetmeyi ve çürümüş hakemlik müessesesini ıslah etmeyi başaramadığından, her durumdan ucuz kahramanlık üretmeye çalışmaktadır.

Sayın Nihat Özdemir, TÜRK FUTBOLUNA SON BİR İYİLİK YAPIN ve İSTİFA EDİN! Bu vesileyle belirtmek isterim ki yeni yönetimimizin belirleneceği seçimlerimiz tamamlanıp, mazbatamızı devrettiğimiz görevdeki son saniyemize kadar Galatasaray ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz."

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Son dakika: Burak Elmas TFF'yi istifaya davet etti! "Asıl yalan budur!..."
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